São muitas as mulheres que só se preocupam com os cuidados podológicos na época estival, quando as suas extremidades inferiores andam mais destapadas, enfiadas em chinelos, chinelas e sandálias. No entanto, os pés deviam ser mimados, pelo menos, uma vez por mês durante o ano inteiro. Deixamos-lhe, de seguida, alguns conselhos imprescindíveis para um estio com pés suaves, cuidados e perfeitamente pintados.

Conselhos para uns calcanhares impecáveis

O uso regular de chinelos, chinelas e sandálias que não apoiam o calcanhar provoca o aparecimento constante de gretas. Impedir que essa situação se verifique implica que se faça uma esfoliação acompanhada de uma nutrição intensiva. Além dos esfoliantes que encontra à venda no mercado, pode fazer, misturando um pouco de açúcar com um creme hidratante, uma máscara caseira que se mostrará igualmente eficaz.

À noite, mas sem exagerar, lime os calcanhares. De seguida, aplique uma camada bem generosa de creme específico para pés e deixe absorver enquanto faz uma pausa para relaxar da correria do dia a dia. Só as fórmulas dos produtos próprios para estas zonas são capazes de nutrir em profundidade áreas tão espessas. Envolva-os, de seguida, em sacos plásticos ou calce meias de algodão para manter a hidratação por mais tempo.

O calçado ideal que os especialistas recomendam

No verão, gostamos de sentir os pés em liberdade mas podemos pagar um preço demasiado alto por essa opção. Neste período, não deve abusar das chinelas, sobretudo das rasas, que, além de não darem apoio ao pé, obrigam a movimentos pouco naturais que podem provocar fascite plantar e/ou outro tipo de lesões. É preferível usar sandálias que agarrem ligeiramente o pé e que tenham, pelo menos, dois centímetros de salto.

A atenção a ter com o verniz semipermanente

Pedicuras semipermanentes, como as unhas de gel ou o gelinho, são sempre um êxito no verão. Mas não se deve abusar delas, uma vez que podem debilitar e/ou danificar seriamente as suas unhas. Se as suas são débeis e frágeis, esqueça esta alternativa. O seu uso deve ser sempre espaçado e nunca deve permitir que se retire o produto com uma lima ou abusando da acetona. Durante o tempo de uso, hidrate sempre as unhas e as cutículas.