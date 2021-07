Dizem os especialistas em saúde capilar que a queratina, após uma dezena de dias de exposição solar, já se degradou completamente, deixando os fios secos, frágeis, opacos e quebradiços. O sol, que em doses razoáveis proporciona bonitos reflexos no cabelo, também os enfraquece da mesma forma que danifica a pele. As hastes ficam quebradiças, sem brilho, com pontas danificadas e/ou com a cor alterada. O cloro das piscinas, o vento e o sal da água do mar agravam o problema, alterando a película hidrolipídica protetora dos cabelos. Mas há produtos que os protegem.