Não precisa de frequentar um solário nem de passar horas e horas a torrar ao sol para exibir uma epiderme dourada. Existe, hoje em dia, no mercado toda uma panóplia de cosméticos que são verdadeiros aliados de beleza quando se pretende uma tez luminosa e bronzeada sem haver necessidade de uma exposição aos danos provocados pelos raios ultravioleta. Os pós bronzeadores, os iluminadores, as sombras metalizadas e os batons com brilho permitem exibir um rosto com um ligeiro e saudável toque de sol.

Para isso, tem apenas que seguir algumas regras simples. Para além de utilizar um pincel específico para a aplicação destes pós, é fundamental selecionar bem a cor, que não deve ser mais do que um tom acima do natural para não ter um efeito contraproducente. Também se deve ter em conta o seu tipo de pele. As mulheres mais claras devem optar pelos beges com matizes de pêssego ou rosa e as pálidas pelos dourados. As mais morenas devem privilegiar tonalidades acobreadas com uma base alaranjada.