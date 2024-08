O idadismo é uma atitude preconceituosa e discriminatória baseada na idade, especialmente contra pessoas idosas. Para contrariar esta tendência preocupante, a Cabelos Brancos criou um kit exclusivo de empoderamento da beleza natural, com o objetivo de encorajar homens e mulheres a aceitar as suas rugas e cabelos brancos como símbolos de vivência e autenticidade.

A cultura do antienvelhecimento, promovida cada vez mais cedo pela indústria cosmética, e a proliferação de filtros e efeitos que alteram a aparência nas redes sociais intensificam a pressão para manter uma juventude eterna. Botox e cremes anti-idade são promovidos como soluções “necessárias”, reforçando um padrão de beleza artificial que afasta as pessoas da sua verdadeira identidade.

Segundo a associação, surgiram recentemente relatos preocupantes de que crianças de 8 e 9 anos, especialmente raparigas, já estão a usar produtos cosméticos com componentes antienvelhecimento, motivadas pela pressão das redes sociais e das campanhas publicitárias que promovem um padrão de beleza inatingível desde cedo.

Alertam também que, segundo dermatologistas, o verdadeiro segredo da prevenção é o protetor solar, que protege a pele dos danos causados pelos raios UVA e UVB, os principais responsáveis pelo envelhecimento precoce. A campanha da Cabelos Brancos destaca a importância do autocuidado físico e psicológico, enquanto denuncia o impacto negativo do idadismo em todas as gerações.

"Original. Sem Botox": a campanha que combate o idadismo com kits de empoderamento de beleza natural

A iniciativa conta com a parceria da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, através do Centro Intergeracional Ferreira Borges, em Campo de Ourique. Este espaço promove a convivência entre gerações, combatendo o idadismo e incentivando uma visão mais inclusiva do envelhecimento. Nos últimos meses, foram organizadas tertúlias sobre o idadismo de género e o envelhecimento feminino, fortalecendo o empoderamento das participantes.

O kit de edição limitada da campanha inclui um saco, um espelho, um postal, autocolantes e uma amostra de protetor solar, todos com mensagens de empoderamento para todas as idades. Disponível em três versões - azul: "Original. Sem Botox"; amarelo: "Amo as minhas rugas"; e verde: "Cabelos brancos são um orgulho" - o kit é um manifesto contra a ditadura da juventude eterna.

Ao adquirir o kit, cada pessoa torna-se embaixadora da causa Cabelos Brancos, apoiando a luta contra o idadismo e promovendo a beleza sem prazo de validade.

Os lucros da campanha revertem para a Associação Cabelos Brancos, financiando novas ações de sensibilização e educação sobre o idadismo. Todos os itens da coleção estão disponíveis na loja online da Associação, prontos para serem encomendados e usados com orgulho.