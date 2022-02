O dia 14 de fevereiro está cada vez mais próximo e, com ele, um dia muito especial: o Dia de São Valentim, ou Dia dos Namorados.

O amor é celebrado ao redor do mundo neste dia, e na Ringana também. A marca austríaca de cosmética e suplementação fresca, vegana e sustentável, apresenta dois conjuntos especiais para apostar no amor que, além de deixarem uma boa sensação na pele, oferecem um brilho especial no rosto e nos lábios de quem os recebe.

Be my Valentine Special

Be my Valentine Special créditos: Ringana

O primeiro conjunto é composto pelo FRESH lip balm rosé & shine e pelo FRESH tinted moisturiser, embalado no saco de algodão biológico transparente com certificação GOTS.

Os lábios irresistivelmente resplandecentes complementam uma tez perfeita e naturalmente brilhante.

Lovely rosé duo

Lovely rosé duo créditos: Ringana

O segundo conjunto para o Dia de São Valentim envolve os presenteados num tom rosa suave. O FRESH body milk rosé e o lip balm rosé & shine deixam uma sensação agradavelmente cuidada em todo o corpo e um brilho rosé sedutor nos lábios.

Ambos os produtos estão disponíveis no saco de algodão biológico transparente com certificação GOTS.

Cosméticos veganos à base de produtos frescos: um mimo para a sua cara-metade

O que há de mais bonito para oferecer à nossa cara-metade ou a si mesmo do que cosméticos veganos à base de produtos frescos altamente eficazes? São uma verdadeira força da natureza sem quaisquer aditivos e ainda deixam uma sensação perfeita na pele e um brilho sedutor!

O FRESH lip balm rosé com extrato de sangue de dragão tem um efeito antioxidante e anti-inflamatório. A cera de bagas conserva a humidade. O complexo patenteado de princípios ativos DPHP e o ácido hialurónico reduzem as primeiras rugas, hidratam de forma prolongada e oferecem mais volume aos lábios.

Um complexo especial de açúcares, que aumenta o teor de água da pele, é responsável pelo efeito hidratante do FRESH tinted moisturiser. Uma mistura de óleo de sementes de arando, óleo de sementes de romã, óleo de noz Inca e de manteiga de tucumã tem um efeito revigorante e regenerador das células, reforçando ainda a barreira cutânea.

créditos: Ringana

Um extrato de marroio-branco e de folhas de oliveira tem um efeito antioxidante e protege a pele contra influências negativas de poluentes ambientais, sendo ideal para todos os tipos de pele.

O esqualano de azeitona contido no FRESH body milk rosé é um dos principais componentes do sebo da nossa pele. A função do sebo é assegurar que a nossa pele não seca e que se forma a película hidrolipídica protetora na pele.

O esqualano ajuda a preservar a hidratação da pele. Mas não é só: o esqualano também atua como antioxidante. Impede a oxidação dos outros lípidos naturais da pele, as gorduras.