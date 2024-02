A tecnologia Alfa [3R] é uma inovação e criação do Laboratório NUXE, inspirada no extraordinário poder da natureza. No coração desta tecnologia única, está um trio de ingredientes de origem natural que oferece uma correção antienvelhecimento global mais eficaz do que o retinol nos principais sinais de envelhecimento.

Benefícios da tecnologia Alfa [3R] A Alfa [3R] é uma inovação e criação dos Laboratórios NUXE, inspirada no extraordinário poder da natureza. Os efeitos são comprovados 90% das mulheres sente que a sua pele está menos flácida 96% das mulheres afirma que a pele está mais firme Em 2 meses, a pele é revitalizada e parece transformada. Mais 27% firmeza e mais 40% luminosidade Mais informações em https://www.nuxe.com/

A gama é composta por ácido hialurónico, extrato orgânico de alfafa e extrato de lírio do dia, três componentes que hidratam, regeneram e oferecem propriedades antioxidantes para a pele. O concentrado atua na derme a três níveis diferentes para uma correção global dos principais sinais de envelhecimento: rugas, firmeza, flacidez e luminosidade.