O ano de 2021 tem nos trazido muitas novidades no que diz respeito às tendências de nail art. Em parte, porque ao fim de tanto tempo sem poder ir tratar das unhas, as amantes de manicures, assim que tiveram a oportunidade quiseram aproveitá-la em bom.

A mais recente tendência que tem ganho destaque nas redes sociais foram as unhas 3D. Como o nome indica, esta moda baseia-se em unhas onde os designs são feitos em relevo – sejam flores, formas abstratas, estrelas, corações e tudo o que couber na unha - esta tendência faz-se com o próprio gel da manicure, que se aplica de forma a secar com estes designs fora da caixa.

Conheça as manicures nesta tendência que são autênticas obras de arte: