Esta é a paleta de sombras que combina com o seu signo

Existem inúmeras razões para escolher uma paleta de sombras – seja pelas cores que combinam com o guarda-roupa ou pela preferência pela marca, mas se nunca pensou escolher uma paleta de make-up em função do seu signo do zodíaco, está na altura de o considerar.

Podemos analisar os traços principais de cada signo e associá-los as capacidades de cada palete e fazer o chamado “match made in heaven”.

Carneiro

A mulher carneiro tem uma forte energia criativa, e para fazer jus a toda a sua energia e dinamismo, podemos optar por uma paleta colorida, com várias texturas, brilhos e acetinados. Esta paleta de sombra combina na perfeição com a mulher que nasce sob o signo de carneiro.

Touro

O touro é o mais forte signo da terra, que se sente em paz com a natureza como um só. A Benefit, que também se inspirou no Zodíaco para criar a coleção de paletas Fourscope, inspirou-se na natureza para criar a paleta Earth Angel, e como não podia deixar de ser, esta é perfeita para a mulher de Touro, pela forte ligação que esta tem à natureza e pela calma e a tranquilidade que a mesma lhe transmite.

Gémeos

Muito particular, temos a mulher gémeos, mulher esta que é inquieta, livre, ágil e inesperada pelo seu cariz versátil típico deste signo. Como tal, achamos que mais perfeito que o Terracotta Light Bloom da Guerlain é impossível. Tal como gémeos, esta paleta é versátil por poder ser utilizada tanto como paleta de sombras ou um simples bronzer – será o que a mulher de gémeos quererá fazer dela.

Caranguejo

A mulher caranguejo é sensível, íntima e com uma forte intuição e para representar esses traços, escolhemos da Tarte, a Tartelette juicy amazonian clay por ser tão simples, mas profunda e, com o romantismo que é tão típico das mulheres deste signo.

Leão

A nativa de leão, é uma mulher carismática, forte, dominante e, por vezes extremamente difícil de resistir – como tal, não conseguimos imaginar melhor combinação que a irresistível Solar Glow Illuminating Powder Duo da Dolce & Gabbana – que funciona tanto como iluminador (perfeita para a ligação da nativa de Leão ao sol) e blush (pelo seu lado apaixonado).

Virgem

A mulher virgem é notável por ser trabalhadora, focada, organizada e muito prática e, como tal só podíamos escolher um pó super pratico que servisse para aperfeiçoar e deixar a maquilhagem irrepreensível. Para esta mulher, aconselhamos o Dior Backstage Face & Body Powder-No-Powder – um pó que aperfeiçoa e ilumina a make-up, deixando um acabamento profissional.

Balança

A nativa de balança é justa, harmoniosa e notoriamente indecisa. Como tal, perfeito para esta mulher, será a paleta de Charlotte Tilbury, Look of love, que é uma paleta muito versátil, perfeita para as indecisões, mas que no seu conjunto se prova extremamente harmoniosa.

Escorpião

Nascida sob o signo da água, a mulher de escorpião é magnetizante, teimosa e vive a vida com paixão. O seu cariz possessivo sobressai quando desafiada, e para combinar com as suas características, escolhemos Tom Ford Sheer Cheek Duo Ilissome, uma dupla de iluminador e blush que tal como a nativa de escorpião, é hipnotizante pelos seus tons metálicos e profundos.

Sargitário

A mulher sagitária é carismática, generosa e idealista. Como tal, para combinar com este cariz livre, escolhemos o trio de Estée Lauder - Bronze Goddess Matte & Glow Bronzing Trio. Esta paleta é perfeita para as viagens que são tão apreciadas pela nativa de sargitário. Nela encontrará 3 tons que lhe permitem expressar a sua criatividade, sem ocupar demasiado espaço na mala de viagem.

Capricórnio

A mulher nativa de capricórnio é responsável, realista, disciplinada e tradicional. A melhor combinação para esta mulher será algo tão tradicional como ela, como a paleta Bobbi Brown: Stonewashed Nudes Eye Shadow Palette. Uma paleta de básicos e nudes que permite fazer looks discretos.

Aquário

A mulher aquariana é muito criativa, boemia e expressiva e, para combinar com a expressividade desta mulher, escolhemos as paleta NYX Professional Makeup Mystic Petals Eye Shadow Palette, que tem 10 divertidos tons de roxo que permitem à mulher de aquário a mostrar o seu cariz sonhador.

Peixes

Para o signo mais sensível do zodíaco, escolhemos uma paleta que é tão sonhadora e inocente como a mulher nativa de peixes – a Frozen Summer da Clarins. Esta é uma paleta de pós bronzeadores que permite uma expressão romântica da sua personalidade.