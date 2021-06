Beleza em stick: aposte nestes produtos práticos

Fazer o look de make-up, todos os dias, é um ritual quase sagrado. Já com o tempo que se demora perfeitamente contabilizado até ao último segundo e os passos que saem de forma quase automática. Se a sua rotina de make-up diária está construída de forma a otimizar o seu tempo, fazendo o máximo possível no menor espaço de tempo, tem que experimentar os produtos de beleza em stick.

Em vez de optar por base, blush, bronzer ou até iluminador nos seus formatos originais, experimente as suas versões em stick. Utilizá-los é muito fácil – apenas necessita de aplicar o produto nas zonas onde deseja, (seja nas maçãs do rosto no caso do blush, ou pela cara toda no caso da base) e espalhar com o pincel no resto do rosto.

são produtos que se aplicam diretamente na pele, tendo um maior controlo do mesmo, apenas tendo que passar o pincel para esbater. A sua aplicação eficaz, poupa tempo de aplicação, sendo tão (ou mais) eficaz.

Conheça os produtos em stick que pode usar: