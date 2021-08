A pele bronzeada convida a uma maquilhagem leve, que realce o tom de pele beijado pelo sol. Poucos produtos, mas que façam a diferença.

As tendências da estação estão alinhadas com este mindset: cobertura leve, sombras quentes, pele fresca acabada de sair da praia, um pop of colour inesperado, vitalidade e um bronzeado subtil mas brilhante.

A maquilhagem biológica é composta por ingredientes naturais, ricos em vitaminas e minerais, sem corantes e conservantes, nem parabenos, ingredientes sintéticos ou aromas, para que a sua aplicação seja suave e menos agressiva para a nossa pele.

Os constituintes da maquilhagem natural nutrem e protegem a nossa pele contra os raios UV e o envelhecimento precoce, de forma a mantê-la saudável. Nesta procura pelo look de verão perfeito, bronze e brilho são palavras de ordem.

Be a bronzed goddess

Desde corrigir pequenas imperfeições na pele a dar um boost de luminosidade a todo o rosto (olhos incluídos), existem alguns produtos essenciais para uma maquilhagem de verão verdadeiramente fresh e glowy.

Na Organii, do famoso Cosmic Drops da Mádara às propostas versáteis e clássicas da Absolution ou da Purobio, encontramos tudo aquilo que precisamos para criar o o nosso kit de verão ideal para as próximas semanas de calor.

Comecemos pela correção

No verão a pele não precisa de muitas correções. Talvez umas olheiras fruto de uma noite mal dormida ou uma borbulha que teima em fazer da nossa cara casa. Para isso basta um corretor leve como o Sweet and Safe para disfarçar olheiras, zonas mais escuras ou vermelhas, manchas e iluminar a tez com os seus pigmentos naturais.

ABSOLUTION: Corretor de olhos Le Multi Correcteur créditos: Organii

Com uma textura suave e hidratante, é fácil de aplicar com a ponta dos dedos para uma cobertura ajustável e um acabamento natural. Podendo ser usado em vez da base.

Bring on the bronzer

Usar um pó bronzeador para criar um look recém-saído da praia ajudará a dar uma nova vida e vitalidade à nossa tez.

PUROBIO: Bronzing Powder créditos: Organii

Shining

Já não sabemos viver sem ele: e quando o aplicamos no canto interior dos olhos, por cima dos lábios e na zona mais elevada das bochechas, o iluminador faz com que o nosso rosto ganhe vida.

Este iluminador construível da Mádara é um queridinho do público e é sem dúvida o único produto que precisamos para dar um toque glowy aos looks de verão.

MÁDARA - Iluminador Cosmic Drops, no tom Cosmic Rose créditos: Organii

Olhos statement

O verão é, por excelência, a estação das cores vibrantes: e o summer of '21 não vai fugir à regra. Seja na forma de um eyeliner mais gráfico ou com uma única sombra, tons como o azul, o verde e o rosa são o ex-libris dos dias mais quentes . Aqui não existem regras.

PUROBIO - Lápis Kingsize Duo Kajal, no tom Night créditos: Organii

Glossy Lips

Lábios volumosos e brilhantes? Sim, por favor. Nem que seja só uma pequena ilusão de ótica. Com uma nova fórmula híbrida, o Lipgloss da Absolution assume-se como um óleo labial que se transforma num gel brilhante e confortável.

Já a opção transparente da PuroBio é ideal para ter na carteira e ir aplicando ao longo do dia para refrescar e atualizar a sua maquilhagem de verão.

PUROBIO - lipgloss transparente créditos: Organii

Durante o mês de agosto, a ORGANII terá nova campanha Make Up Your Summer com sessões de maquilhagem gratuitas em loja e 20% desconto em maquilhagem nesses dias. E ainda sessões de Summer Care, que incluem diagnóstico de pele e 15% de desconto na rotina de pele aconselhada.