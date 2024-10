O verão é uma época de lazer ao ar livre, com dias longos e exposição intensa ao sol. No entanto, com o fim da estação, muitas pessoas começam a notar um "regresso" indesejado: as manchas na pele. Com o sol a desempenhar um papel determinante no aparecimento e agravamento da hiperpigmentação, é essencial estabelecer uma rotina antimanchas para combatê-la.

Este cuidado é crucial para minimizar os efeitos acumulados da exposição solar e prevenir o reaparecimento das tão temidas manchas escuras.

Qual a relação entre o sol e as manchas na pele?

A exposição aos raios UV acelera a produção de melanina, o pigmento responsável pela cor da pele. Em algumas áreas, essa produção é excessiva, originando manchas escuras. Estas podem surgir de forma repentina ou agravar-se ao longo do tempo, resultando em marcas visíveis que comprometem o aspeto uniforme e saudável da pele.

O Outono é o momento ideal para ter a uma rotina de cuidados focada em prevenir e corrigir essas manchas, pois a exposição solar tende a diminuir, dando espaço à regeneração e uniformização da pele.

Além das manchas causadas pelo sol, outras formas de hiperpigmentação, como as manchas de idade ou as marcas pós acne, podem intensificar-se devido aos efeitos prolongados da radiação solar. Por isso, o regresso à rotina no outono deve ser também o regresso à prevenção e correção das manchas, garantindo que a pele recupera da agressão solar e que os seus efeitos não perduram nos meses mais frios.

Mela B3: como funciona este sérum? A sua ação baseia-se num trio de ativos eficazes: MELASYL : Uma nova molécula multipatenteada com um mecanismo de ação único, que interceta o excesso de melanina antes da formação das manchas, oferecendo uma defesa proativa contra a hiperpigmentação.

10% Niacinamida : Esta forma de vitamina B3, conhecida pelas suas propriedades apaziguantes e de fortalecimento da barreira cutânea, reduz significativamente as manchas escuras e melhora a uniformização da pele.

Retinol: Um dos ingredientes mais reconhecidos na dermatologia, o retinol ajuda a rejuvenescer a pele, alisando rugas profundas e promovendo a regeneração celular. Mais informações sobre este poderoso sérum aqui.

Mela B3 Sérum: a solução avançada para combater as manchas

O Mela B3 Sérum da La Roche-Posay destaca-se como um aliado poderoso na correção e prevenção da hiperpigmentação. Este sérum, clinicamente testado, oferece uma solução eficaz para todos os tipos de pele e de manchas, incluindo as mais persistentes, como manchas causadas pelo sol, manchas associadas ao envelhecimento da pele e marcas pigmentadas pós acne. Com uma fórmula aperfeiçoada, o Mela B3 Sérum atua de forma inovadora para reduzir as manchas escuras e evitar o seu reaparecimento.

Este sérum tem uma elevada tolerância, mesmo em pele sensível, e não é comedogénico, o que significa que não bloqueia os poros. Além disso, a sua eficácia é visível em apenas uma semana de utilização, com correção de até 85% das manchas persistentes ao fim de 8 semanas.

O Mela B3 Sérum apresenta-se assim como uma ferramenta essencial na rotina antimanchas após o verão, garantindo que a pele fica uniforme, sem marcas e protegida contra o reaparecimento das manchas.

Mela B3 Sérum da La Roche-Posay Sérum Mela B3 da La Roche-Posay

Outono: a melhor altura para investir na pele

Após meses de intensa exposição solar, o outono apresenta-se como o momento ideal para focar na reparação da pele e na sua preparação para os desafios do inverno que se aproxima. É a hora perfeita para reverter os efeitos da radiação UV, como manchas e hiperpigmentação, e fortalecer a barreira natural da pele para enfrentar as baixas temperaturas e o ar seco típicos da estação mais fria do ano.

O uso de produtos como o Mela B3 Sérum da La Roche-Posay pode fazer toda a diferença ao corrigir eficazmente as manchas já existentes e evitar o seu reaparecimento.

Lembre-se: mesmo que a exposição solar seja menor durante os meses mais frios, ainda está presente e é preciso proteger a pele. O melhor tratamento é a prevenção, por isso recomendamos a utilização do Anthelios UVMune 400 Fluido Invisível FPS50+.