O Super Sérum [10] dos Laboratórios NUXE é um sérum inovador que se distingue no universo dos cuidados antienvelhecimento, destacando-se pela sua formulação avançada e pela sua aplicabilidade transversal: é adequado para todas as idades e todos os tipos de pele, tornando-se um produto versátil e inclusivo no mercado de cuidados de beleza.

Este produto tem como objetivo proporcionar uma experiência de beleza universal, sendo o primeiro passo essencial em qualquer rotina de skincare. Nesse sentido, este sérum não apenas combate os sinais de envelhecimento, como também potencia a eficácia de outros cuidados antienvelhecimento.

O Super Sérum [10], disponível em três formatos, combina a eficácia de 10 ações cientificamente comprovadas num único frasco, proporcionando resultados visíveis para uma pele mais jovem, firme e radiante.

O poder de 10 séruns em 1:

Sustentável e eticamente responsável O Super Serum [10] reflete também o compromisso dos Laboratórios NUXE com a sustentabilidade. As suas fórmulas são desenvolvidas com ingredientes naturais poderosos e a marca segue uma rigorosa carta de formulação, garantindo que os seus produtos são amigos do ambiente e eticamente responsáveis. Além disso, todos os produtos são testados sob supervisão dermatológica e seguem rigorosamente as regulamentações europeias. Mais informações aqui.

1. Contração dos poros

O sérum atua na redução dos poros dilatados, melhorando a textura da pele e proporcionando uma aparência mais uniforme. Testes de consumo mostraram que 79% dos utilizadores observaram uma contração significativa dos poros após o uso do produto.

2. Hidratação imediata

Graças à sua fórmula rica em ácido hialurónico natural, o Super Sérum [10] oferece hidratação intensa e de longa duração. Testes indicam um aumento de 78% nos níveis de hidratação da pele em apenas 4 horas, mantendo a pele suave e flexível ao longo do dia.

3. Efeito reparador

Este sérum promove a regeneração celular e acelera a reparação da pele. 82% dos participantes notaram uma melhoria significativa no estado geral da pele, que se apresenta mais saudável e revitalizada após o uso contínuo.

Já existe um super sérum anti-rugas adequado a todas as idades A gama é composta por três produtos: Super Sérum [10] Olhos, Super Sérum [10] Frasco com pipeta e Super Sérum [10] Formato Deluxe

4. Proteção contra agressões diárias

O Super Sérum [10] protege a pele contra os danos causados por agressões diárias, como poluição e mudanças de temperatura. Estudos demonstraram que 78% dos utilizadores sentiram que a sua pele estava mais protegida contra as agressões externas após o uso do sérum.

5. Nutrição profunda

Enriquecido com óleos vegetais fracionados encapsulados, o sérum reforça a barreira cutânea, nutrindo profundamente a pele. Testes mostraram que 91% dos utilizadores sentiram uma melhoria na resistência e saúde da barreira cutânea.

6. Suavização de rugas e linhas finas

Este sérum atua na suavização de rugas e linhas finas, promovendo uma pele mais lisa e com menos marcas de expressão. Testes de utilização indicaram uma redução de 17% nas rugas e linhas finas após 28 dias de uso.

7. Aumento da firmeza da pele

Com ingredientes ativos que estimulam a produção de colagénio, o Super Sérum [10] melhora significativamente a firmeza da pele. 81% dos utilizadores notaram uma pele mais firme e tonificada após um mês de utilização.

8. Redução de manchas

O sérum é eficaz na redução da aparência de manchas e hiperpigmentação, promovendo uma tez mais uniforme e radiante. Estudos indicam uma redução de 12% no aparecimento de manchas após 56 dias de uso.

9. Melhoria da luminosidade

Este produto é também conhecido por melhorar a luminosidade natural da pele, revelando uma tez mais brilhante e rejuvenescida. 89% dos consumidores relataram uma pele com nova luminosidade após a aplicação contínua do sérum.

10. Preenchimento da pele

Graças à sua formulação avançada, o Super Sérum [10] ajuda a preencher a pele, proporcionando um efeito de preenchimento visível. Testes mostraram que 91% dos utilizadores notaram uma pele mais preenchida, conferindo-lhe um aspeto mais jovem e volumoso.

Uma fórmula inovadora e natural

O Super Serum [10] é desenvolvido com uma tecnologia avançada de encapsulação microfluídica de óleos vegetais fracionados, que são combinados numa fórmula com ácido hialurónico de origem natural e niacinamida.

Esta fórmula, completamente clean e vegan, sem silicones ou ingredientes de origem animal, é enriquecida com mais de 3.800 microesferas em cada frasco.

A textura bifásica permite uma penetração profunda dos ingredientes, oferecendo uma experiência sensorial única, onde a frescura do sérum se combina harmoniosamente com o toque sedoso das microesferas.

Com uma fórmula inovadora e um compromisso com a naturalidade e sustentabilidade, este sérum promete transformar a rotina de skincare, proporcionando uma pele visivelmente mais jovem e radiante.