A fermentação liberta o poder total do óleo de Camélia de Rosa. A sua composição é enriquecida por este processo patenteado pela mais recente biotecnologia. O método utiliza a ação natural da levedura. O resultado é um óleo concentrado em moléculas ativas, que contém um glicolipídio com poderosas propriedades reparadoras. Esta transformação confere ao óleo de Camélia Rosa uma textura delicada que conecta com as fibras do cabelo e liberta todos os seus benefícios.