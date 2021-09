Com o seu complex extra reparador com peptídeos, que ajuda a revitalizar, reparar e a reabastecer a pele, a nova coleção de cuidados extra da pele tem tudo o que precisa para estar radiante todos os dias.

Com um Complexo Reparador melhorado da linha Extra - agora com 5 vezes mais Peptídeos Argirelina do que o original - cada fórmula ajuda a minimizar o aparecimento de linhas finas e a nutrir a pele.

EXTRA REPAIR MOISTURE CREAM INTENSE

EXTRA REPAIR MOISTURE CREAM INTENSE créditos: Bobbi Brown

Com o seu Complexo Extra Repair, melhorado com peptídeos, a sua textura rica e fórmula reforçada deixa a pele instantaneamente hidratada, nutrida e suave. Com um poderoso complexo de reparador para ajudar a impulsionar o colagénio.

Este creme rico e luxuoso hidrata imediatamente a pele. Melhora o estado geral e a aparência da pele para uma textura mais suave e macia.

A fórmula super-rica e de textura lisa com Complexo Extra Repair ajuda a suavizar e fortalecer para uma pele radiante, nutrida e hidratada (PVP 105,00€/Recarga 68,00€).

O Complexo Extra Repair revitaliza a pele para ajudar a reduzir o aparecimento de linhas finas. O extrato de azeitona, glicerina e manteiga de Karité ajudam a hidratar intensamente e a condicionar a pele. Os peptídeos Argirelina apoiam o desenvolvimento natural do colagénio da pele.

EXTRA REPAIR EYE CREAM INTENSE

EXTRA REPAIR EYE CREAM INTENSE créditos: Bobbi Brown

Reduz o aparecimento de olheiras, linhas finas e rugas à volta do contorno dos olhos com este creme iluminador com cafeína, agora com 3x mais ácido hialurónico para olheiras profundamente hidratadas e nutridas.

Este creme rico e concentrado ajuda a revitalizar visivelmente os olhos, para uma aparência mais descansada (PVP 85,00 euros/Recarga 68,00 euros).

EXTRA BALM RINSE

EXTRA BALM RINSE créditos: Bobbi Brown

Este bálsamo de limpeza de textura luxuosa remove a vestígios de impurezas que se acumulam na pele, ao mesmo tempo que a preenche, nutre e acalma. A fórmula do óleo de laranja ajuda a nutrir e a condicionar a pele enquanto desperta os sentidos. O bálsamo excecionalmente rico derrete a maquilhagem e as impurezas do rosto, deixando a pele macia e suava (PVP 54,00 euros).

O cuidado extra com o ambiente

A equipa da Boobi Brown está também a revisitar alguns dos seus produtos mais apreciados, de maneira a reduzir o seu impacto ambiental. A nova coleção melhorada Extra Skincare apresenta embalagens de luxo recarregáveis, concebidas para serem reutilizadas e recicladas.

O objetivo da marca é eliminar o excesso de embalagens, aumentar a utilização de materiais reciclados pós-consumo e desenvolver alternativas recarregáveis.