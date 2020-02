"Há também a considerar o deflúvio telogénico, a alopécia areata, que pode causar peladas de dimensões e número variáveis até à perda total de cabelos em poucos dias em situações mais graves", alerta o especialista, que destaca ainda a tri­cotilomania, um problema "que ocorre, regra geral, em grupos etários mais novos", como salienta o médico. Cada um destes distintos tipos de queda tem origem num fator diverso, exigindo terapêuticas também elas diferenciadas.

As causas mais comuns

Alguns dos fatores que dão origem à queda de cabelo excessiva estão associados aos estilos de vida e às características de cada indivíduo, enquanto outros dependem de elementos externos, como é o caso da mudança das estações do ano, agravando-se o problema no outono e na primavera. O dermatologista José Manuel Campos Lopes, explica que, "no deflúvio telogénico, o que pode acontecer é o relógio biológico que comanda o ciclo do cabelo estar per­turbado".

"Isto acontece devido a uma série de causas muito diversas, que vão desde a toma de alguns fármacos como os antico­agulantes, os betabloqueantes ou antidepressivos, ao stresse, passando por diferentes situações pós-parto, pelas fases de pós-cirurgia e até pelas doenças infecciosas, incluindo a sida", alerta o médico português. Também os ritmos estacionais que alteram a cronobiologia do organismo fazem, como defendem muitos especialistas, nacionais e internacionais, com que o deflúvio telogé­nico esteja associado a certas estações do ano, como é o caso da estação em que as folhas caem e da estação em que a natureza se renova. Fernando Guerra, também ele dermatologista, tem sido muito confrontado com problemas de queda capilar feminina.

"A alopécia androgenética, causada pelas glân­dulas hormonais e pelo excesso de hormonas mascu­linas, vai levar ao aumento da seborreia do couro cabeludo, que pode ser ou não acompanhada de pitiriase capitis, descamação. A alo­pécia areata tem uma causa imunológica muito relacionada com o stresse. Já a tricotilomania, que pode estar incluída nos distúrbios psíquicos, leva a arrancar cabelo em certas áreas do couro cabeludo", diferencia o especialista.

Os tratamentos que os especialistas recomendam

Tal como sucede nas outras patologias, o tratamento deve depender da causa e pode ser feito tanto a nível hormonal como estimulando o seu próprio crescimen­to. "Existem produtos tópicos e medicamentos orais, dependendo da gravidade da situação", realça. "Na queda de cabelo androgenética, além da correção com cham­pôs anti-seborreicos, que é fundamental, devem usar-se substâncias que possam minorar a queda, nomeadamente contendo minoxidil", avisa.

"É um vaso­dilatador também utilizado como anti-hiperten­sor", esclarece. Nas mulheres, a forma de queda e o trata­mento é diverso. Nos casos em que a mulher tenha uma hormona masculina normal, "a toma da pilula como estrogénio ou pílulas em que há estrogénios associados a acetato de cipro­terona, um antiandrogénico ou a toma de um antiandrogé­nio, como a flutamida, pode diminuir essa queda e até mesmo curá-la", afirma Fernando Guerra.

Higiene e prevenção contra a queda

Os conselhos dos especialistas que vão travar a perda de fios capilares:

- Deve lavar a cabeça uma vez por semana com champô anti-seborreico. As restantes lavagens devem ser feitas com um champô neu­tro, com pH de 5.5, que é o da pe­le. Não se devem usar produtos básicos mas sim ácidos.

- Se houver uma queda nor­mal e sazonal, devem ser usadas loções simples que existem para ate­nuar a queda de cabelo e que contêm aminoácidos que vão regenerar topicamente o couro cabeludo, corrigindo essa que­da ocasional.

Texto: Mariana Correia de Barros com Fernando Guerra (dermatologista) e José Manuel Campos Lopes (dermatologista)