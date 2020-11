Durante as mudanças sazonais, sobretudo na transição da primavera para o verão e do outono para o inverno, é comum verificar-se uma queda de cabelo mais acentuada, que por vezes se arrasta por várias semanas. "Nos primeiros dias de calor, ocorre uma finalização rápida da fase de crescimento do cabelo com o consequente aumento súbito de cabelos em fase de queda", explica Manuela Cochito, médica dermatologista.

"No verão, o calor provoca uma aceleração mais rápida da fase de crescimento, traduzido pela queda mais acentuada no outono. Esta queda sazonal é usualmente transitória, com duração média de semanas", acrescenta a especialista. "O couro cabeludo tem cerca de 100.000 folículos e, normalmente, perdemos entre 50 a 100 fios de cabelo por dia", refere. Acima desse número, convém ouvir a opinião de um especialista.

"Quando a queda for excessiva, se se prolongar muito no tempo ou aparecerem peladas, deve consultar um dermatologista", recomenda Manuela Cochito. "Para ultrapassar a queda sazonal transitória mais rapidamente e com restituição total do cabelo perdido, a aplicação de champôs e tónicos com cafeína, niacinamida e outros estimulantes capilares pode ajudar", esclarece ainda a médica dermatologista. Em Portugal, segundo os especialistas, os casos de alopecia feminina têm vindo a aumentar progressivamente nos últimos anos.