Nos dias de hoje, a medicina estética oferece soluções cirúrgicas para todos os gostos e feitios. A constante busca pelas formas perfeitas impulsionou uma evolução significativa nesta área nos últimos anos. Surgiram novas tecnologias e, como os cirurgiões plásticos não quiseram ficar para trás, também desenvolveram técnicas cada vez mais avançadas. As opções também são cada vez mais diversificadas. Estas são algumas das soluções mais comuns que lhe oferecem a possibilidade de redefinir a sua imagem.

Ultrassons

São vários os tratamentos à base de ultrassons que destroem as células gordas de forma indolor e sem danificar os tecidos circundantes, assemelhando-se a uma lipoaspiração não cirúrgica. A gordura é eliminada pelo sistema linfático. O custo da cirurgia depende do equipamento utilizado. O UltraShape, um dos equipamentos pioneiros, pode, nalguns casos, custar a partir de 500 € por sessão.

Se seguir uma alimentação equilibrada e se fizer exercício com regularidade, os resultados são permanentes. É preciso, no entanto, aguardar quatro semanas entre sessões. Consegue-se uma redução efetiva na silhueta mas o preço do tratamento aproxima-se, nalgumas situações, ao da lipoaspiração. É uma boa opção se tiver medo da sala de operações ou se quiser evitar o processo de recuperação da cirurgia.

Rinoplastia

A remodelação cirúrgica do nariz para corrigir a sua forma ou tamanho é uma das operações plásticas mais em voga atualmente e basta olhar atentamente para as redes sociais das figuras públicas para o comprovar. Quanto custa? Pode variar entre os 1.000 € e os 5.000 €. Quanto tempo duram os resultados? São permanentes. Exige intervenção exige, contudo, uma grande técnica por parte do cirurgião que a faz.

Para além de uma boa perceção estética que o ajude a moldar o nariz de acordo com o resto do rosto, nalguns casos também é necessário retocar o queixo, para respeitar a harmonia do rosto. Vale a pena? Sim, porque, na maioria das situações, ao corrigi-lo obtém-se um rosto mais harmonioso e pode acabar para sempre com um complexo que costuma acompanhar a pessoa durante toda a vida. Não é tentador?

Depilação a laser

Consiste na destruição dos folículos pilosos em zonas específicas do corpo, através da aplicação de laser com o objectivo de eliminar de forma duradoura os pelos indesejados. Os preços para o buço, as patilhas, as sobrancelhas e o mento variam, em média, entre os 35 € e os 70 € por sessão. Meia perna fica a cerca de 180 € por sessão. As axilas têm um custo de cerca de 85 € por sessão. Os resultados duram indefinidamente, exceto na zona do rosto.

Nessa região da face, o crescimento do pelo depende de fatores hormonais, o que explica essa exceção. Este método não elimina, todavia, o(s) pelo(s) grisalho(s). Se não for devidamente utilizado, pode provocar queimaduras ou alterações na pigmentação da pele. Vale a pena? Sim, porque o dinheiro investido acaba por ser amortizado na parcela que poupa mensalmente em depilação e pode esquecer-se para sempre dos inestéticos pelos.

Elevação de peito

O reposicionamento cirúrgico do peito descaído através da remodelação da glândula mamária, a recolocação do mamilo e da aréola num plano mais elevado e a remoção da pele sobrante. O procedimento é designado mastopexia. e custa, em média, entre 4.500 € e 6.500 €. Quanto tempo duram os resultados? São permanentes, sempre que não haja uma nova gravidez ou uma perda grande de peso.

Este procedimento tem, contudo, vários inconvenientes para as mulheres que o fazem. As cicatrizes são visíveis, já que se faz uma incisão à volta da aréola e outra na vertical, até ao sulco submamário. E, nalguns casos, também são executadas ao longo desta área, em forma de T invertido. Ainda assim, vale a pena? Sim, porque se obtêm resultados gratificantes, inclusive em peitos muito descaídos.

Botox

A injeção de toxina botulínica provoca uma paralisia muscular reversível que elimina temporariamente as rugas de expressão, especialmente entre as sobrancelhas, nos pés de galinha e nas rugas lineares da testa. Em média, uma aplicação custa entre 300 € e 500 €. Quanto tempo duram os resultados? Depende. Por norma, são visíveis entre quatro a seis meses, o que implica que tenha de fazer duas a três por ano.

A injeção de botox também tem inconvenientes. A duração é, como já se referiu anteriomente, limitada, tendo em conta os resultados e o preço, muito elevado se se tiver em conta a simplicidade do tratamento e o custo real da toxina aplicada por sessão. Vale a pena, ainda assim? Sim, sempre que a sua carteira o permita e desde que recorra ao botox apenas pontualmente, para uma ou outra ocasião especial.

Aumento dos lábios

Consegue-se, nalguns tratamentos, com a injeção de uma substância de preenchimento ou da própria gordura nos lábios para aumentar a sua grossura. Quanto custa? O preço muito variável e depende da substância aplicada. Pode oscilar entre os 400 € e os 7.500 €. Quanto tempo duram os resultados? O colagénio dura entre dois a seis meses. O ácido hialurónico garante resultados para um período entre seis meses a um ano.

A gordura autóloga, por sua vez, assegura um resultado permanente. Há risco de se produzirem nódulos ou granulomas neste tipo de operação. Esse é um dos inconvenientes. Vale a pena? Os seus resultados são imprevisíveis quando se trata de substâncias permanentes. É preferível experimentar um preenchimento mínimo com uma substância reabsorvível, como o ácido hialurónico, para ver se gosta do resultado.

Blefaroplastia

A eliminação cirúrgica dos papos e do excesso de pele das pálpebras para rejuvenescer o olhar tem vindo a registar uma procura crescente. Quanto custa? Depende da clínica e do médico que faz a cirurgia mas varia, em média, entre 2.000 € e 3.000 €. Quanto tempo duram os resultados? O rejuvenescimento pode ser permanente ou durar, no mínimo, entre 10 a 15 anos, dependendo da qualidade da pele. Quanto antes for feita, melhor.

Esta cirurgia requer as mãos de um cirurgião. A recuperação obriga à permanência em casa pelo menos 15 dias, já que o inchaço e os possíveis hematomas nos olhos são impossíveis de disfarçar. Vale a pena? Sim, porque os olhos são os primeiros a denunciar o passar dos anos, pelo que um pequeno ajuste nesta zona ajuda a rejuvenescer todo o rosto. Para além disso, as cicatrizes são imperceptíveis.

Lifting cirúrgico

A correção do relaxamento cutâneo provocado pelo envelhecimento é feita, neste cprocedimento, através de uma intervenção cirúrgica que estica a pele e os músculos do rosto, elimina o excesso de gordura e redistribui a pele para remover a que está a mais. Quanto custa? Entre 1.000 € e 4.000 €. Quanto tempo duram os resultados? Cerca de 10 anos, apesar de depender da qualidade da pele e da idade em que se realiza o lifting.

O pós-operatório obriga a ficar em casa cerca de 10 dias, uma vez que o inchaço e possíveis hematomas no rosto são impossíveis de esconder, denunciando a intervenção, uma situação que a maioria dos que se submetem a esta operação procuram, todavia, ocultar. Vale a pena? Sim, porque, se for bem feito, não altera a fisionomia do rosto e produz um efeito rejuvenescedor muito satisfatório, garantindo a discrição ambicionada.