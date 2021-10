A coleção mais especial da LUSH chegou, e também a mais desejada, pois significa o regresso de Snow fairy.

E se há algo de que precisamos agora mais do que nunca, é acreditar. Por isso, descubra o que esta marca amiga do ambiente preparou para a época mais mágica do ano.

Criadora de produtos de beleza pioneiros, como as bombas de banho, gelatinas de duche ou champôs sólidos, a marca dá enfase aos seus ingredientes frescos, como frutas e vegetais orgânicos.