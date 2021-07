Se após um longo e exaustivo dia de trabalho, já só pensa em chegar a casa e dormir, para poder no dia seguinte, acordar bela e rejuvenescida sem ter que passar horas à frente do espelho a retificar os erros que vai cometendo ao longo das semanas de trabalho. A realidade é outra, e apenas uma noite de sono, por vezes não é suficiente.

Ter cuidados de beleza é fundamental para manter a pele jovem e bonita. E fazê-lo durante a noite é melhor ainda: além de proporcionar bem-estar, é o momento que nossa pele está mais preparada para receber os produtos. À noite, o metabolismo das células da pele aumenta e, por isso, ela absorve os nutrientes melhor que em qualquer outro período do dia.

Portanto, se ainda não possui o hábito de fazer um ritual de beleza antes de se deitar, veja aqui algumas dicas para melhorar o seu bem-estar e a sua beleza.

Sabendo utilizar os cosméticos com inteligência, é possível tratar do corpo, rosto e cabelo enquanto desfruta das suas horas de sono. Veja algumas dicas do que pode fazer durante o sono para começar seu dia muito mais disposta e bonita:

Pés ásperos e secos

Para acabar com os pés secos e ásperos durante a noite, basta aplicar um pouco de vaselina ou um creme muito gordo na zona afetada e colocar umas meias, que ajudam a manter a humidade e a não sujar os lençóis, claro. A pele de manhã estará muito mais hidratada e macia. Esta dica também é válida para outras zonas do corpo, como as mãos, por exemplo.

Hidratação da pele

Para além dos cremes de noite, outro truque para quem tem a pele muito seca, é utilizar um aparelho humidificador. O objetivo será manter os níveis de humidade e evitar os ambientes muito secos, logo vai hidratar a sua pele durante a noite.

Olhos inchados

Para evitar acordar com os olhos inchados não se esqueça nunca de aplicar o creme ou sérum de olhos. Outra dica é dormir com uma almofada mais alta para facilitar a drenagem dos fluídos dos olhos durante o seu sono de beleza.

Prevenir rugas

Dormir com uma fronha de algodão pode potencializar a formação de rugas na pele, porque faz vincos e marca a pele. Sugerimos que invista numa fronha de cetim ou seda, para diminuir a pressão sobre a pele.

Pele manchada

Se tem a pele com manchas, aproveite a noite para aplicar cremes à base de retinol e vitamina C.

Reparação do cabelo

Para um cabelo mais brilhante e macio, aplique antes de dormir, um óleo hidratante sobre os fios de cabelo e deixe que penetre e atua durante o seu sono de beleza.