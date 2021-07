Verão e dias quentes pedem praia, pedem outfits com sandálias, pedem “pé descalço” à beira da piscina. E para todos estes momentos, estar arranjada inclui ter os pés cuidados, com uma pédicure que envolva mais do que uma simples passagem de verniz.

Se gosta de tratar dos seus pés em casa, tem que saber quais são os passos para ter os pés bonitos para arrasar neste verão:

Preparação

Preparar os pés e as unhas é meio caminho andado para que a sua pédicure se mantenha impecável durante muito tempo. Para tal, esfolie a pele à volta das unhas e na planta do pé para tirar as células mortas, fungos ou mesmo a pele seca que se tenha acumulado à volta das unhas. Utilize um creme esfoliante ou até a fiel pedra-pomus para deixar a pele suave e sem calos.

De seguida retire todos os restos de verniz que possam ter sobrado desde a última vez que pintou as unhas. Remova as peles à volta das cutículas com um alicate e corte as unhas a direito (para evitar que estas encravem).

Verniz

Para que o seu verniz dure muito tempo sem estalar, utilize sempre uma base antes de pintar com a cor que deseja. Após as unhas estarem bem secas, aplique uma segunda camada de verniz e termine com um top coat para deixar o efeito glossy que faz com que esta pareça uma pédicure profissional.

Toques finais

A pédicure não termina quando acaba de pintar as unhas. Quando estas estiverem bem secas, inspecione-as e remova todos os pedaços de verniz que estiverem nas cutículas com um palito de unhas e acetona. No final, não se esqueça de hidratar bem as cutículas e o resto dos pés para que tenham uma aparência saudável.