Se habitualmente é fã de make-up e costuma fazer looks completos desde o primer à sombra, provavelmente já teve dias quentes de verão onde sentiu que utilizar uma full face de make-up não tenha sido a melhor aposta.

Existem produtos de maquilhagem que são ótimas substituições para os produtos que costumamos usar no resto do ano, que se provam mais confortáveis de usar (e até mais duradouros) nos dias quentes de verão. Conheça-os:

Terracotta Joli Teint da Guerlain

Esta base da Guerlain é indicada para quem procura uma base leve, para os dias de verão que não pedem uma cobertura exagerada, contribuindo para apenas um ar glowy de quem esteve a apanhar sol. Esta base é leve e fácil de aplicar, confundindo-se quase com um creme hidratante. Como bónus, ainda tem SPF 20.

On The Glow da Pixi

Este produto em stick tem duas funções: embora se assemelhe mais com um blush, também pode ser usado como batom, dando uma ligeira cor aos lábios. O On The Glow é perfeito para o verão, pois não precisa de ser utilizado com uma “carrada” de outros produtos - estando com aquele bronze saudável, aplique este produto nas maças do rosto e nos lábios, utilize uma máscara de pestanas e não necessita de mais nada!

Terracotta Bronzer da Guerlain

A linha terracotta da Guerlain combina com o verão como mais nenhuma o faz. Aposte nestes pós bronzeadores milagrosos, para obter aquele glow de verão invejável. Esta mistura de cores promete um tom natural, que dispensa a utilização de blush.

High beam da Benefit Cosmetics

O iluminador líquido da Benefit é perfeito para os dias (e as noites) de verão. O facto de ser líquido permite uma aplicação muito natural – apenas é necessário aplicar nas pontas dos dedos e colocar em todos os sítios que deseja que fiquem iluminados. Utilize-o para iluminar as maçãs do rosto, o sobrolho, a ponta do nariz e até os olhos!