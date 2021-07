Lip balm com cor: os melhores hidratantes para usar no verão

Se não for fã de usar batom no dia-a-dia, que pode ser pouco prático, aconselhamos vivamente a que faça uma aposta nos lip balms com cor. Especialmente agora no verão, com a exposição solar intensificada, hidratar os lábios é muito importante para os manter saudáveis. Utilizar um lip balm com cor é uma forma de hidratar os lábios enquanto lhes dá um apontamento de cor que vai dar mais vida à sua make-up.

Conheça os lip balms com cor em que deve apostar: