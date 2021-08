Todos queremos chegar das férias e receber aquele elogio sobre o nosso tom bronzeado, com uma pele hidratada e sedosa.

Para que consiga essa cor perfeita pela qual tanto anseia, a Weleda tem cinco dicas que envolvem não só os cuidados com a pele, mas também a alimentação a ter no verão para potenciar um bronzeado mais forte e bonito.

1. Prepare a pele para receber aquele tom invejável

Se quer atingir aquele tom bronzeado de sonho, então a sua pele precisa de estar pronta para o receber. Para isso, faça uma boa exfoliação dois ou três dias antes de ir de férias para que a pele tenha tempo de regenerar e evitar possíveis irritações.

Isto ajudará a eliminar as células mortas, ativa a renovação celular, tonifica a pele e mantém o bronzeado uniforme e por muito mais tempo.

2. Alie a sua alimentação ao seu bronze

Sabia que uma alimentação rica em antioxidantes faz com que a sua pele fique protegida e seja capaz de combater os danos causados pelos raios UV? Aveia, frutas cítricas e frutos vermelhos podem ser uns bons aliados neste aspeto.

Além disso, existem outros alimentos como a abóbora, a cenoura ou a manga, entre outros, que ajudam a manter um tom de pele mais bonito.

3. Proteja a sua pele

Nunca é demais lembrar que um bronzeado perfeito exige uma boa proteção para a exposição solar – de nada serve ficar ao sol um dia inteiro sem proteção, se depois apanha uma insolação.

Utilize no mínimo um protetor com fator de proteção 30, aplicando-o 30 minutos antes de se colocar ao sol e renovando-o de duas em duas horas, especialmente se for ao banho ao mar ou à piscina.

Além disso, tenha cuidado com as horas e evite uma exposição direta entre as 12h e as 16h.

4. Nunca se esqueça da hidratação

Para uma pele saudável e bem bronzeada, é obrigatório mantê-la sempre bem hidratada. Além de utilizar constantemente um creme hidratante potente, é absolutamente obrigatório beber muita água, especialmente nos dias em que há uma maior exposição ao sol. Sumos naturais e muita fruta também são bem-vindos.

5. Cuide da sua pele após a exposição ao sol

Depois da exposição solar, é necessário reparar e nutrir a pele. A melhor maneira é usar um after sun específico para acalmar a pele, evitando que esta comece a cair.

O Skin Food Body Butter da Weleda, por exemplo, nutre profundamente e proporciona uma sensação de conforto. Resultando como um after sun perfeito, regenera e acalma a irritação, previne a secura e melhora a hidratação cutânea natural.