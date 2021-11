Quando o frio chega, tendemos a dar menos importância aos cuidados com a nossa pele. Não vamos à praia, não apanhamos sol diretamente, não temos tanta vontade de nos manter hidratados.

Esta negligência deve ser evitada, pois a pele fica bastante seca e é possível protegê-la através de alguns cuidados diários e da utilização dos produtos certos.

A Weleda, fabricante de produtos de cosmética, higiene e bem-estar naturais, mostra-lhe 5 dicas para que consiga manter a sua pele com um aspeto suave, sedoso e brilhante durante todo o Inverno.

1. Coloque creme hidratante logo após lavar o rosto, mãos ou corpo

Sempre que lavamos o rosto, mãos ou corpo, privamos a pele dos seus óleos naturais. Uma vez que estes óleos ajudam a fixar a humidade, é vital substituí-los. Por isso, é importante colocar creme hidratante sempre que se lava a pele, especialmente no Inverno.

Para que não se esqueça, opte por colocar um frasco de hidratante junto ao lavatório da casa de banho e leve um hidratante de tamanho de viagem na mala sempre que estiver fora de casa. A linha Íris ou de Rosa Mosqueta pode ser uma excelente opção para os seus cuidados faciais.

2. Aplique um leite corporal diariamente

Apesar de no inverno já não sentirmos uma grande necessidade de colocar leite corporal, tente fazê-lo diariamente para o bem da sua pele. Leites corporais, ou mesmo o Skin Food Body Butter, nutrem a pele deixando-a suave e aveludada, cuidando dela durante os meses mais frios para que possa receber o sol nos meses mais quentes.

3. Ajuste a sua rotina de cuidados de pele

Se a pele do seu rosto parece estar especialmente sensível ou irritada devido ao ar seco do inverno, pode querer considerar simplificar a sua rotina de cuidados de pele.

A barreira de hidratação da sua pele precisa de ser saudável para responder bem a todos os tipos de tratamentos de beleza e, se esta estiver irritada, poderá ser mais sensível a ingredientes como fragrâncias e álcool. Isto significa que produtos que normalmente utiliza poderão irritar a sua pele.

Tente manter a sua rotina de cuidados de pele simples, apenas com um hidratante de manhã, e uma limpeza suave com um hidratante à noite.

4. Não abuse das temperaturas quentes

Um duche ou banho quente no final de um dia frio pode ser especialmente reconfortante. Mas, para manter a sua pele nutrida, pode querer manter a temperatura da água mais próxima da tépida, uma vez que a água quente pode retirar os óleos naturais da sua pele mais rapidamente do que a água morna.

Além disso, tenha cuidado quando secar a sua pele depois do banho ou do duche. Em vez de esfregar vigorosamente, massaje suavemente a sua pele com uma toalha macia, o que pode permitir que alguma da humidade hidrate a camada superior da sua pele.

A aplicação de um óleo corporal após o banho ou o duche, como os da gama de Óleos Corporais 100% naturais da Weleda, é uma boa maneira de manter a pele protegida e hidratada.

5. Não se esqueça de proteger os lábios

Os nossos lábios têm uma pele especialmente fina e delicada, o que significa que requerem algum cuidado extra. Além de evitar molhar os lábios ou puxar a sua pele, utilizar um bálsamo labial é perfeito para os proteger e ajudar a sarar possíveis fendas nos mesmos.

Além disso, aplique também o bálsamo antes de ir dormir. Muitas pessoas dormem com a boca aberta o que pode secar seriamente os lábios - e o bálsamo labial pode ajudar muito. O Skin Food Lip Balm ou o Everon Protetor Labial podem ser exatamente aquilo de que precisa.