O novo YES I AM é uma homenagem ao amor próprio, abraçando todas as formas de feminilidade. YES I AM DELICIOUS reforça a missão da marca Cacharel, em criar um espaço seguro para a geração jovem, em torno de valores de união e diversidade.

A PRIMEIRA FRAGRÂNCIA DELICIOSA E VICIANTE DA CACHAREL

Não há melhor símbolo de prazer do que o chocolate. Para traduzir a ideia de amor próprio num perfume, os mestres perfumistas Honorine Blanc e Alexis Grugeon criaram uma mistura irresistível de chocolate e flores.

Um acorde de Chocolate e Avelã capaz de criar água na boca é misturado com verde de origem sustentável, a Tangerina Verde de Itália e uma superinfusão de Jasmim Grandiflorum, colhido à mão, exclusivamente para a Cacharel. Resultando num guilty-pleasure irresistível.