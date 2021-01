Anda a dormir menos do que o que deveria? Então é normal que, muitas vezes, se apresente com má cara, exibindo um ar cansado e uma pele mais baça e menos lisa. Uma boa noite de sono é essencial para a saúde e para uma boa aparência da pele, como realçam especialistas um pouco por todo o mundo. Uma informação que muitos estudos confirmam. Se o seu ritmo de vida a anda a impedir de tornar este sonho realidade, siga os nossos conselhos para melhorar a qualidade do seu descanso.

1. Crie um bom ambiente

Transforme o seu quarto num santuário de sono. Para isso, deixe o telemóvel e o tablet lá fora, uma vez que a luz brilhante destes aparelhos faz com que o cérebro pense que está acordada. Certifique-se de que o quarto está escuro e fresco. 18º C é a temperatura ideal. Invista também num pijama de qualidade. Está mais do que provado que melhoram a sensação de bem-estar e relaxamento.

2. Controle o stresse

Às vezes, mesmo quando já está deitada na cama, de máscara no rosto e o cheiro a lavanda ou a qualquer outro aroma a sair dos lençóis, com uma luz subtil, não consegue fazer com que a sua mente sossegue. O melhor é não ligar muito. Reconhecer que está stressada é o primeiro passo para lidar com o stresse.

Depois de escrever todos os seus pensamentos num bloco de notas, como se de uma lista de tarefas se tratasse, tente eliminá-las da sua cabeça. Outra solução é fazer uma lista completamente diferente, uma de acontecimentos do quotidiano que a fazem sentir-se agradecida, positivos. De seguida concentre-se na sua respiração. Faça quatro inspirações, mais quatro expirações, depois quatro inspirações e seis expirações, quatro inspirações e oito expirações e por aí fora...

Por fim, experimente a visualização, recorrendo à imaginação. Imagine um cenário calmo, como um lago, um prado verdejante ou uma montanha tranquila coberta de neve. De seguida, faça com que as suas preocupações caiam como pedras no lago e desapareçam, até a superfície da água estar lisa novamente.

3. Recupere horas de sono

Quer tenha ficado acordada até tarde por causa do choro do bebé, por ter trabalhado até tarde ou por ter ido sair à noite, já existe um batalhão de cosméticos que vão fazer o mundo acreditar que teve a melhor noite de sono da sua vida, mesmo que não seja verdade. O Advanced Night Repair, da Estée Lauder, é um destes casos. Use-o todas as noites, a solo ou antes do seu cuidado noturno habitual.

Este gesto reforça o processo natural de renovação cutânea e deixa a pele luminosa e com um aspeto descansado. Quando precisar de uma ajuda extra, faça uso de uma máscara, como a Ibuki Beauty Sleeping Mask, da Shiseido. A sua textura em gel assegura que a pele tem uma boa noite de sono, mesmo que você não tenha.

4. Clique para dormir bem

As tecnologias têm tanto de mau como de bom no que ao sono diz respeito. Não é segredo para ninguém que ligar o Snapchat quando está na cama não a vai ajudar a desligar, mas existem imensas aplicações que o podem fazer. Uma das mais vendidas chama-se Sleep Genius e foi desenvolvida por cientistas da NASA, a agência espacial norte-americana.

Não só deteta a hora ideal de ir para a cama, como a acorda com um programa de cinco minutos que emite sons suaves. Este gesto permite-lhe acordar cheia de energia. Já a aplicação SleepBot, outra das que pode instalar, é grátis e deteta os seus movimentos e sons ao longo da noite que a ajudam a compreender os seus ciclos de sono.

5. Invista num estilo de vida (mais) saudável

As recomendações começam a ser cliché mas, apesar da sua divulgação constante, ainda há quem as descure, o que acaba também por ter reflexos na pele. Descanse bastante e privilegie um sono de qualidade. Siga uma alimentação equilibrada e variada. Ingira bastantes líquidos diariamente.

Beba, no mínimo, um litro de água por dia, como aconselham muitos médicos e especialistas, nacionais e internacionais. Para além disso, evite ambientes com fumo de cigarros, uma vez que o tabaco é, a par da poluição, um dos maiores inimigos da epiderme. Evite ainda o consumo de bebidas alcoólicas, bem como de tabaco. Evite também a exposição solar intensa. Cuide da pele com cuidados tópicos emolientes.