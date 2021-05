Numa altura em que (quase) todos estamos a fazer um esforço para deixar uma pegada ambiental menos carregada, seja a diminuir o consumo de carne, ou a cortar com o plástico descartável, há um aspeto do nosso quotidiano que continua a ter um impacto ambiental bastante elevado.

Falamos da rotina capilar – os champôs, condicionadores (já para não falar dos óleos, sprays e séruns) em garrafas de plástico de uso único, a água que deixamos correr sem necessidade e as lavagens excessivas, contribuem para que este momento do nosso dia-a-dia deixe a sua marca no ambiente. Tente adotar alguns destes comportamentos para tornar a sua rotina capilar mais sustentável, sem abrir mão da qualidade da mesma:

Experimente champôs sólidos

Muitas marcas estão agora a incluir o champô sólido no seu arsenal de produtos. Este, funciona exatamente como um champô normal, sem necessitar de tanto plástico excessivo nas suas embalagens.

Troque os óleos capilares de supermercado por óleo de coco

Certamente já sabe que o óleo de coco é um ingrediente incrível para incluir na sua rotina capilar. Experimente trocar os óleos de hidratação que vêm em embalagens de plástico, pelo óleo de coco (que vem em embalagens de vidro que depois pode reaproveitar).

Desligue a água

Esta parece óbvia, mas na realidade quem é que não é culpada de ocasionalmente deixar a água a correr enquanto o condicionador atua? Aproveite que o tempo está a começar a aquecer e livre-se desse hábito.

Reduza as lavagens

Esta dica não serve apenas para poupar o ambiente. Habitue o seu cabelo a menos lavagens por semana (o seu couro cabeludo acaba por se habituar e produzirá menos óleo) e vai notar o seu cabelo bem mais saudável.

Invista numa boa escova

Escovar o cabelo regularmente com uma boa escova (de preferência com fibras vegetais) faz com que o óleo produzido pelo couro cabeludo se espalhe ao longo do comprimento dos fios, sem ter que ficar acumulado apenas na parte de cima do cabelo.

Experimente coloração vegetal

Se faz coloração ao seu cabelo, experimente trocar as suas tintas para umas de origem vegetal. Hoje em dia as opções são cada vez mais, e vai até melhorar a saúde do seu cabelo, pois estas são menos agressivas para o fio capilar.