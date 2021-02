As rotinas de beleza são algo muito pessoal, e devem ser atualizadas conforme a necessidade, mas também conforme as novidades que vão surgindo e as tendências que queremos ou não abraçar. Conheça as 5 tendências de skincare que têm dado que falar e considere se serão interessantes adições à sua rotina.

Beauty Gadgets

Provavelmente a maior tendência de skincare tem sido a utilização de todo o tipo de gadgets para melhorar a saúde e aparência da pele. Estes gadgets trouxeram a eficácia de tratamentos de beleza profissionais para o conforto do lar, permitindo, no caso da Foreo por exemplo, uma limpeza e esfoliação profunda todos os dias. A tecnologia tem permitido que aprofundemos os nossos cuidados da pele a um nível que anteriormente só era possível em salões de beleza ou spas, e por isso é que esta tendência é uma das nossas favoritas.

Cosméticos naturais

A preocupação com o que ingerimos e colocamos no nosso corpo tem sido um dos tópicos do momento, e naturalmente, essa preocupação tem-se estendido às rotinas de cuidados de beleza. Com cada vez mais informação e interesse pelo assunto, os consumidores preferem optar por produtos de beleza naturais e sem ingredientes nocivos à pele. Desta forma, uma das grandes tendências do momento é obviamente um tipo de skincare à base de ingredientes naturais, vegan e livre de parabenos.

Sem ácidos

Certamente já ouviu falar da tendência do acido glicólico, do retinol e da vitamina C em produtos de skincare que prometem renovar células e remover manchas de forma a deixar a pele brilhante e revitalizada. A questão que tem surgido ultimamente é que embora o uso desse tipo de produtos funcione perfeitamente e atinja todos os objetivos a que se propõe a curto prazo, acaba por ter efeitos negativos a longo prazo, a consequência do uso desse tipo de substâncias, no futuro, faz com que surjam manchas, rugas e mais flacidez.

15 minutos de sol

O sol é essencial para inúmeras particularidades do no nosso corpo, e a pele do rosto não exceção. Embora não seja aconselhado a exposição solar prolongada, especialmente diretamente na cara, apanhar 10 a 15 minutos de sol na cara (protegida com SPF, sempre) beneficia a pele ao renovar as suas células, contribuindo para a elasticidade da mesma.

Máscaras

Fazer uma máscara para a cara é um daqueles momentos de “spa” que são revitalizantes para a pele, mas também para o nosso bem-estar. Agora, que usamos máscara todos os dias (as que nos protegem do vírus), é ainda mais importante insistir neste tipo de cuidados do rosto para contrariar as borbulhas e irritações que podem ir surgindo com a constante agressão da máscara na pele. Experimente as máscaras das suas marcas de skincare favoritas, ou faça as suas mesmas com receitas caseiras que pode encontrar aqui: