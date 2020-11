Os benefícios do mel são inúmeros: anti-séptico, antioxidante, anti-reumático, diurético, digestivo, expetorante e calmante.

Não obstante, devido à sua versatilidade e riqueza, é também utilizado em muitas máscaras naturais e caseiras, podendo ser usadas dia sim dia não.

Fique a conhecer um pouco mais sobre estas e quais os seus benefícios.

Máscara esfoliante

Para aplicar uma máscara é conveniente que a sua pele esteja bem limpa e esfoliada para assim fazer mais efeito. Esmague 2 colheres de sopa de amêndoas até ficar um pó muito fino e misture a 1 colher de sopa de mel. Quando tiver a mistura feita adicione 1 colher de chá de limão e mexa. Aplique no rosto com movimentos suaves e circulares, deixe atuar por 15mn e enxague com água morna.

Outra opção é esmagar ou triturar meia chávena de café de aveia e acrescentar meia colher de chá de mel, 2 colheres de sopa de leite, 2 gotas de óleo de gerânio e 2 gotas de óleo de camomila (e cinco gotas de limão, se a pele for oleosa). Depois aplique com movimentos suaves e circulares, deixe atuar durante 15min e retire com água morna.

Máscara para pele lisa e macia

Basta aplicar mel de forma uniforme no rosto, deixar atuar por 15min e enxaguar com água fria.

Máscara contra rugas e olheiras

Junte 2 colheres de sopa de mel com um ovo batido previamente e, de seguida, acrescente 1 colher de sopa de sumo de limão. É provável que após a aplicar no rosto sinta-o a esticar/repuxar um pouco, mas não se preocupe porque é normal. Retire a mistura após 20min com leite magro morno.

Máscara contra acne, borbulhas e manchas

Junte 1 colher de sopa de mel a uma de sumo de limão e coloque no rosto com a ajuda de um algodão. Ao fim de 20min retire com água tépida e algodão. Evite apanhar sol nas horas a seguir, uma vez que o limão na pele em contacto com o sol pode provocar manchas.

Máscara para hidratar

É ideal para estimular caso sinta a pele a repuxar e ressequida. Triture vários morangos, misture com mel, aplique durante 20min e retire com água fria.

Máscara para nutrir

É sempre bom aplicar algo nutritivo para estimular as células, principalmente após a esfoliação. Assim, junte 1 colher de sopa de água, 1 colher de sopa de água de rosas e 1 de iogurte ou leite. De seguida aplique no rosto, espere 15min e remova com água fria.