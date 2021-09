A celulite continua a ser um dos temas principais ou não fosse um dos problemas que abrange cerca de 90% das mulheres em todo o mundo. Apesar de não ser considerada uma doença, a celulite (ou pele “casca de laranja”) pode ter um impacto bastante negativo na vida das mulheres pela sua componente estética.

A celulite resulta de uma acumulação de gordura nas células que, por estarem cheias, acabam por comprimir os vasos, dificultar a microcirculação e o processo de drenagem. O resultado? Retenção de líquidos, que, associadas à perda de elasticidade, fazem com que a celulite se torne um problema visível.

Para combater a celulite a Cosmetis sugere cinco dicas infalíveis.

Introduzir os alimentos certos no dia a dia

Uma alimentação saudável, com alimentos com baixo teor de gordura devem fazer parte do quotidiano, se quiser eliminar a gordura acumulada. Contudo, existem alguns “alimentos-chave” que aumentam os resultados no que diz respeito à redução de celulite.

Comer mais abacaxi, alho, banana, batata-doce, cenoura, couve, chá verde, frutos vermelhos, gengibre, nozes e papaia fará com que a sua celulite reduza de forma natural.

Praticar exercício físico

O exercício físico é fundamental para aumentar a queima de gordura e, consequentemente, diminuir a gordura acumulada. Com uma alimentação mais cuidada, os resultados são visíveis de forma mais rápida. Neste caso, dê prioridade a exercícios aeróbios, agachamentos ou elevação pélvica que, sendo mais direcionados para a zona dos glúteos, ajudam a combater a celulite.

Beber bastante água

A água é uma das bases vitais e igualmente importante para manter o organismo saudável quanto à gestão de gorduras acumuladas. O ideal é beber entre 1.5 e 3 litros de água por dia, porque ajuda a aumentar o metabolismo e a transformar a gordura em energia.

Aplicar um creme específico na zona

Há um grande estigma em torno dos cremes anticelulíticos mas a verdade é que não pode ser só aplicá-los e esperar milagres. É importante existir uma alteração no estilo de vida e combinar a utilização dos mesmos com uma correta alimentação e prática de exercício físico.

Pode encarar este tipo de cuidados como um “boost” que promove uma pele mais lisa, regular e ainda ajuda a adelgaçar e a estimular a circulação, ou seja, tudo o que precisa para ver a sua celulite a desaparecer.

O creme deve ser aplicado com massagem e idealmente com o uso regular de um esfoliante corporal.

Tomar um suplemento

Aliar todos os pontos anteriores com a toma de Cellulase Gold é a cereja no topo do bolo. O Cellulase é um suplemento alimentar que ajuda a tratar a celulite de dentro para fora, por isso vai ser o seu aliado perfeito para resultados mais rápidos.

Existem duas versões, o Cellulase Gold Pearls para situações ligeiras e moderadas e o Cellulase Gold Advanced para as situações mais avançadas.