Geralmente, quando os casais se sentam em frente a um terapeuta é porque algo já está mal na relação, mas os ensinamentos daí retirados também podem evitar os conflitos antes destes se iniciarem. De acordo com Catarina Lucas, psicóloga, "é importante procurar ajuda profissional enquanto ainda sentem que têm a base [o amor] e enquanto ainda têm vontade para lutar pela relação", recomenda. O que geralmente acontece é que, realça a especialista, muito diferente.

"Esta ajuda é procurada numa fase muito tardia, quando a base já não se encontra presente", critica. Melhorar a comunicação, a resolução de conflitos e encontrar a identidade de cada um na relação são alguns pontos onde esta ajuda, muitas vezes desvalorizada, pode ter um papel importante. "Todavia, é importante lembrar que esta ajuda pode servir também para descobrir que o caminho talvez já não passe por estarem juntos", remata a especialista portuguesa.

Será também esse o vosso caso? Na tentativa de lhe darmos ferramentas para conseguir essa resposta, perguntámos a Catarina Lucas, quais os conselhos que dá aos casais que a procuram para as suas consultas de terapia, que podem servir para que evitar que as relações cheguem, mais tarde, a um ponto de desgaste. Por vezes, há pequenos gestos que acabam por fazer toda a diferença na vida conjugal. Integre estes mandamentos na sua vida a dois e seja mais feliz.

1. Mostrar empatia

Para Catarina Lucas, esta é uma regra de ouro em qualquer relação. "A empatia é por definição, a capacidade de nos colocarmos no lugar do outro. Fazendo isto, será mais fácil moldar o nosso comportamento e tratar o outro de acordo com a forma como gostaríamos de ser tratados", realça.

A empatia trabalha-se e desenvolve-se, por isso, quanto mais rápido a começar a implementar na relação amorosa, melhor. "Antes de criticar, de gritar ou de ter outra ação negativa, pense. "Se fosse eu, como gostaria que me dissessem isto?", interrogue-se. "Depois, é só agir em conformidade", refere a psicóloga.

2. Dialogar e comunicar

A (falta de) comunicação é um dos problemas dos casais atuais. "É impossível manter uma relação saudável e feliz onde não existe espaço para dialogar", afirma Catarina Lucas. É, por isso, importante, "falar sobre o que nos incomoda, sobre os nossos planos e permitir que o outro também o faça, isso conduzirá certamente a uma maior cumplicidade na relação", acrescenta a especialista.

3. Demonstrar afeto

Uma carícia, ainda que pequena, já faz a diferença. A psicóloga lembra que ,"com o tempo, muitos casais esquecem-se de mostrar aquilo que sentem e a importância que o outro tem na sua vida". Um erro crasso para as relações. E não basta apenas dizer que se gosta, mas sim demonstrar afeto em pequenos gestos e em pequenas coisas.

4. Sonhar a relação

Hoje em dia, tudo é imediato, tudo acontece de forma muito rápida, mesmo nas relações. No entanto, como lembra Catarina Lucas, "o amor precisa de bases sólidas, precisa ser construído e alimentado". A premissa do hoje queremos e amanhã temos faz com que as relações deixem de ser sonhadas. "Contudo, sonhar faz parte do amor e alimenta-o. Façam planos, idealizem, sonhem", ensina a psicóloga.

5. Avaliar a importância das coisas