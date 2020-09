Sete estudos publicados na década de 1990 tornaram o psicólogo americano John Gottman famoso, uma vez que foi capaz de prever, com 94% de certeza, quais os casais participantes na sua investigação que se iriam divorciar. Para lá chegar, avaliou matematicamente fatores que acreditava corroerem as relações amorosas e que, ainda hoje, se mantêm atuais. Mediu, por exemplo, a influência daquilo a que, na altura, chamou "os quatro cavaleiros do apocalipse".

Esses comportamentos que conduzem, na maioria dos casos, a relação conjugal à espiral do divórcio, mas, se forem identificados atempadamente, ainda vai a tempo de a poder salvar, como sucede em muitos casos. A par da teoria de John Gottman, os hábitos que se seguem foram reunidos, a pedido da Prevenir, pela sexóloga Vânia Beliz, com base na sua experiência clínica. Saiba o que deve ter em linha de conta para preservar ao máximo o seu relacionamento.

Não fazem tudo juntos

Esse é o problema de muitos casais atuais, uma vez que gera uma dependência que pode ser nociva. A confusão entre o que é um casamento e uma fusão é muito frequente mas, quando se decide ter uma vida em comum com alguém, não se pode esquecer que continuam a existir o eu, o tu e o nós. "A pessoa deve preservar a individualidade, manter alguns hábitos que lhe dêem prazer e não os abandonar só porque não agradam ao outro", diz a especialista.

Se nos esquecermos de preservar o nosso espaço numa relação, corremos o risco de não restar nada do que éramos inicialmente, alerta ainda a conceituada sexóloga. Para não cometer erros que podem prejudicar este equilíbrio, a sexóloga aconselha os dois elementos do casal a não abdicar de rotinas antigas. "Mantenha os seus hobbies, não deixe de ir ao ginásio ou de jantar com amigas e/ou amigos só porque está numa relação", recomenda Vânia Beliz.

Não partilham todas as contas bancárias

Deve manter a sua privacidade financeira. Muitas discussões conjugais são desencadeadas por questões de dinheiro. Para o evitar, Vânia Beliz defende que deve manter a individualidade também neste campo. "Depois de pagas todas as despesas partilhadas da casa, água, luz e/ou gás, procure manter uma fatia do seu orçamento para as despesas pessoais e não se sinta obrigada a justificá-las, nem peça justificações", recomenda a especialista portuguesa.

Não abdicam da privacidade