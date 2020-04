Em tempo de confinamento, a falta de disponibilidade não é desculpa. Basta uma pesquisa mais ou menos rápida na internet para descobrir listagens de ideias e de experiências sexuais para apimentar a intimidade dos casais nesta fase. Inúmeros estudos garantem que, nas férias e nos feriados, a propensão natural para o sexo tende a ser maior. Aproveite, por isso, os próximos dias de isolamento forçado para imprimir mais animação à sua vida conjugal.

1. Adira ao role playing

É público o fascínio que as fardas e os uniformes exercem sobre muitos homens e mulheres mas poucos acabam por consumar essa fantasia. Esta é, por isso, uma excelente ocasião para o fazer. Enfermeira e mulher-polícia são boas opções para ela e bombeiro ou agente da autoridade são escolhas que se adequam a ele. Mais uma vez, se fizer mesmo questão de entrar no espírito da Páscoa, pode vestir-se de coelhinha ou mascarar-se de coelho, um clássico!

2. Dispa(m)-se de preconceitos

Faça uma sessão de fotografia de nus artísticos. Se pretende imortalizar a sua relação de uma forma original, pode fazer uma produção caseira, individualmente ou em casal. As fotografias podem ser eróticas. Não têm de ser forçosamente explícitas. Esta é uma tendência que tem vindo a ganhar terreno em inúmeros países e são muitos os que aproveitam para divulgar as melhores imagens nas redes sociais. Para as tirar, pode recorrer ao telemóvel.

3. Experimente o que nunca experimentou

Teste uma posição do "Kamasutra" por dia. Aquela que é a mais antiga obra hindu conhecida, um livro que faz apologia do amor erótico, é a companhia perfeita para estes dias de confinamento. Aproveite para fazer o que nunca experimentou, aumentando o número de posições sexuais novas no curriculum. Mas depois, findo este surto de COVID-19, não devolva o "Kamasutra" à prateleira da estante. Faça uso do livro regularmente. Só tem a ganhar…

4. Faça amor de olhos vendados

Pode não ser uma ideia muito original, longe disso na realidade, mas a verdade é que existem muitos casais que nunca a puseram em prática. Deixe-se embalar pelo espírito de livros e de filmes como os da saga "As 50 sombras de Grey" e experimente. Para dar um ambiente mais pascal à coisa, pode vestir-se de coelhinha ou mascarar-se de coelho e/ou levar amêndoas à boca para adoçar o momento. Será, no mínimo, diferente do habitual!

5. Grave uma sextape

Muitas pessoas mostram-se, à partida, desconfiadas e com reservas em relação a esta ideia, mas muitos especialistas defendem que a gravação do casal a ter relações sexuais pode ser, além de excitante, benéfica. Também aqui pode apostar na interpretação de papéis. No espírito da época, pode vestir-se de coelhinha ou mascarar-se de coelho. Tenha, contudo, o cuidado de apagar a gravação depois de a visualizarem para não ser vista ou ir parar à internet acidentalmente.