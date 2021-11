O tempo é o bem mais precioso, sobretudo numa relação a dois, mas nem sempre é fácil conciliar agendas. O Felizes.pt, com uma experiência de 6 anos e mais de 13 mil casais juntos, dá-lhe as melhores dicas para aproveitar momentos agradáveis em casal.

Muitos casais apontam a falta de tempo como um dos problemas das relações atuais, por isso, o Felizes.pt, o site de encontros português, reuniu estas dicas para criar tempo e espaço para o romance.

1. Pôr o telemóvel de lado

A obsessão com os telemóveis e redes sociais pode estar na raiz do problema para muitos casais que não têm tempo um para o outro: muitas vezes usamos os gadgets para nos distrairmos, o que nos faz perder tempo útil.

Por isso, designar tempo longe dos telemóveis pode ser um bom passo para criar tempo.

2. Conversar abertamente

Conversar sobre tudo - sonhos de criança, filmes favoritos, crenças e ideologias e mesmo sobre como foi o dia. É sempre bom ter alguém com quem falar dos temas mais diversos, mesmo quando só temos tempo para dois dedos de conversa.

Não existem soluções perfeitas para contornar horários ocupados, por isso é importante aprender a aproveitar janelas de tempo por mais curtas que sejam.

3. Partilhar calendários

A vida é cheia de detalhes dos mais minuciosos aos mais importantes, que se multiplicam em imensas tarefas, desde os filhos, animais de estimação, supermercado, aniversários, férias... e a lista continua.

Esta logística está sempre presente e é sábio partilhar estas marcações e tarefas num calendário online - desta forma, os dois estarão a par das respetivas to-do lists e não precisarão de trazer esses assuntos aborrecidos para o tempo a dois.

4. Marcar encontros no calendário

Às vezes, os casais têm uma rotina definida que é muito pouco flexível. No entanto, é importante considerar planear mais coisas em conjunto.

Uma forma de o fazer e saber que nada vai interferir no plano é marcar no calendário tal como qualquer outra tarefa. Os especialistas sugerem que se marque no calendário uma data e hora para estar a dois.

5. Celebrar as datas importantes, mas também as pequenas ocasiões

Criar uma ocasião numa data especial, como um aniversário de casamento ou namoro, ou os anos um do outro vai ajudar a manter o lado amoroso da relação no topo das prioridades.

Mesmo quando há crianças pequenas, ou menos budget para gastar, é sempre possível fazer de uma data importante um momento inesquecível - um passeio no parque, um jantar caseiro à luz da velas, as ideias são inúmeras.

6. Ir para a cama à mesma hora

Ir para a cama à mesma hora cria oportunidades para tempo a sós. Quando se está constantemente em horários diferentes, é difícil encontrar tempo para a intimidade do casal, sobretudo se não estão no mesmo espaço.

Os momentos antes de adormecer devem ser passados a dois para reconectar.

7. Flexibilidade

Em vez de se criar problemas, é preciso criar soluções: adpatar-se ao horário do outro pode ser a chave.

Ninguém gosta de se sentir pressionado, sobretudo quando se trata de obrigações, por isso é importante que haja flexibilidade. Pode ser realmente romântico fazer certas atividades da vida do outro, em conjunto, como compras de mercearia, cozinhar, passear o cão, levar os filhos à escola ou lavar roupa.

8. “Conquistar pela barriga”

Em vez de apenas esperar que o seu parceiro cozinhe para si, porque não oferecer ajuda? Enquanto um corta os legumes, o outro põe a mesa. Trabalhar em equipa para um resultado em comum, pode ser uma forma de passar tempo de qualidade.

Certamente terão alguns momentos emocionais e algumas coisas excitantes para partilhar um com o outro.

9. Fazer coisas juntos nos tempos livres: hobbies, desporto, amigos e família

Uma relação não tem de ser séria o tempo todo. Aprender um hobby em conjunto, como andar de bicicleta ou começar um desporto novo como paddle ou ténis é uma ideia de como aproveitar os tempos livres. Estarão a aprender juntos e a mostrar o vosso lado mais extrovertido.

Hoje, estamos todos tão ocupados nas nossas vidas profissionais que nos esquecemos de como desfrutar de um bom tempo juntos. Há alturas em que saltamos as reuniões familiares ou eventos sociais porque estamos demasiado ocupados com outras coisas.

Em vez disso, é preciso aprender a desfrutar dos momentos sociais juntos, ao mesmo tempo que se está com amigos e familiares, também estar com a cara-metade. Nem sempre é preciso escolher entre um ou outro, quando se pode ter os dois.

10. Manter a chama acesa

Quer esteja demasiado familiarizado com o seu parceiro ou mal se vejam um ao outro, é importante manter algum nível de intimidade. Tentar ser mais criativo em manter a intimidade entre os dois, com um bilhete quando sair de casa, ou uma mensagem simpática a meio do dia, por exemplo, para mostrar que se lembra e tem saudades.

O mais importante a ter em conta é que é preciso aproveitar o tempo ao máximo, não tem de esperar por uma ocasião especial para se estar com um companheiro.