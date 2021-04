E se as ligações afetivas se resumissem apenas ao ato sexual em si? Já alguma vez pensou nisso? Seriam banidos os beijos, o toque na cintura que a faz arrepiar, as massagens descontraídas e o contacto com os vários sentidos, incluindo a visão, a audição e o tato. Também se acabariam as festas no cabelo e todos os mimos que tanto aprecia e considera imprescindíveis. Então? Parece-lhe razoável, aceitável e/ou memorável? Desconfiamos que sabemos de antemão a resposta que daria a esta pergunta.

Não, pois claro! Temos, contudo, para si algumas ideias. Ensaie-as as vezes que quiser, sem pressas e até que o espetáculo termine como é desejável. Saiba por onde começar porque tudo tem um começo. Os preliminares! Neste caso, a sedução é o princípio de tudo. E que não se julgue que este processo é feito uma única vez para cada pessoa com quem se mantém, em determinada altura, uma relação afetiva.

É uma palavra cujo significado deve ser recordado com frequência. Há o desejo que serve como ponto de partida. Sem ele, o despertar para os sentidos não acontece. Para que este impulso surja é preciso que seja estimulado, espicaçado. Mutuamente. Não são precisos dois, para dançar um tango? Já agora, que a música toque nas rotações ideais... Veja também a galeria de imagens com o significado dos beijos que mais gostamos de dar .

Sinta (e faça sentir) as reações que advêm de uma massagem nas costas ou de uma leve passagem pelos seios. Se há momento em que pode exagerar é este. Explore onde e como quiser. Conhecer o seu próprio corpo e o do seu companheiro é fundamental. Este é o ponto de partida para a desejada exploração das muitas sensações que os preliminares podem proporcionar.

Não tenha pudor em explorar o território corporal do parceiro. Conversas, onde cada um confessa as zonas do corpo a que não consegue resistir, troca de afeto e as improvisações que a imaginação ditar são armas muito eficientes na investigação do corpo humano. E não entre em comparações nem assuma como certo o que não sabe. Cada pessoa é única, logo, tem gostos completamente distintos.

O ato sexual é basicamente uma atividade sensorial onde predominam as sensações auditivas, olfativas, visuais e tácteis. A influência sexual dos sons, sobretudo da música e da voz, é inegável. O ruído dos movimentos respiratórios a partir do primeiro contacto físico pode ser um estímulo que amplia a carga erótica do momento. O som da voz, assim como uma melodia sugestiva, para além de uma forte ação relaxante, dá também ênfase ao prosseguir dos acontecimentos.

As zonas erógenas são, como por certo saberá, as partes específicas do corpo mais sensíveis ao toque. Uma vez estimuladas, é impossível ficar indiferente, uma vez que esta é uma das várias formas de sentir prazer. Neste grupo, destacam-se os órgãos genitais, o pescoço, as nádegas, as orelhas e a cintura. Comece por despertar os sentidos tendo como base as coordenadas mencionadas.

As formas de toque variam de acordo com a zona específica e o gosto individual. Deixe-se guiar pela sua sensibilidade e sugestões dadas. Em caso de dúvida, pergunte ou faça o teste que lhe indica quais são as suas zonas erógenas.