Mayubaby. A solução de sono que quer pôr os bebés (realmente) a dormir

Cientista de profissão, quando Tânia Vinagre ficou grávida o tema que lhe roubou mais a atenção foi o sono do bebé. Leu tudo o que pode sobre o assunto e mais tarde, quando conheceu Cristina Marques num MBA, percebeu que tinham várias coisas em comum: o facto de serem mães de bebés da mesma idade e de se interessarem pelo sono dos mais pequenos.

Desta parceria nasceu a Mayubaby, aquela que pretende ser a melhor solução de sono. Esta integra três passos: vestir o Pijama Perfeito; aconchegar o bebé numa swaddle (envolta) ou saco de dormir; tocar uma frequência única de “ruído branco” durante toda a noite.

A solução de sono pode ser adquirida em vários tamanhos nas coleções de recém-nascidos, bebés e crianças. Cada caixa inclui dois pijamas perfeitos, uma swaddle ou um saco de dormir (consoante a idade), uma coluna de som wireless que permite tocar a frequência de ruído branco exclusiva da Mayubaby e ainda o ebook “7 pilares do sono do bebé”, que oferece sugestões e dicas práticas para os pais ajudarem os seus bebés a dormir melhor.

E durante este mês de janeiro, a marca tem mais uma oferta. Na compra de uma sleepbox (PVP 185€), a Mayubaby vai dar #coloàsmães e disponibilizar-se para, durante um mês, responder a dúvidas sobre o sono do bebé de forma personalizada.

Livro “O Quarto Trimestre”, da pediatra Joana Martins

Um dia aquele teste de gravidez mudou a nossa vida. O positivo vai-se desenrolando em semanas, que se transformam em meses que se transformam em semestres. E depois o bebé nasce e ouvimos falar do quarto trimestre.

O livro da pediatra Joana Martins foca neste período tão especial e desafiador que são os primeiros três meses de vida de um bebé. Mas desengane-se quem acha que este é mais um livro sobre o desenvolvimento do bebé. Este é um livro para as mães (e pais, que também têm um capítulo que lhes é especialmente dedicado). Uma ajuda para todas as recém-mães, sobretudo as de primeira viagem, que têm de lidar com um turbilhão de sentimentos nos primeiros tempos de vida do seu bebé.

Resumindo, “numa escrita direta e sem rodeios, este é um manual essencial para planear os primeiros três meses de vida do seu filho mas também para planear a maior mudança da sua vida - a de ser mãe”.

Pousa pés para cadeiras de refeição de bebé

Passo a publicidade, qual é a cadeira de refeição mais prática, mais barata e mais acessível a todos os pais? Sim, é essa que está a pensar: a Antilop da IKEA.

Mas a cadeira tinha um senão – a falta de um pousa pés. Tinha um senão, mas deixou de ter porque não há uma, nem duas, mas sim três opções de marcas que se dedicaram a resolver o “calcanhar de Aquiles” desta cadeira de refeição.

Uma delas é a Mamima Shop, sediada no Porto e que distribui para todo o país. Há duas opções, em pinho e em pinho e cortiça com valores entre os 23€ e os 25€ respetivamente.

Outra opção é a Mad´s — mum and dad sons com um custo de 23€ em que inclui os portes de envio.

Mais recentemente, a Refegos de Amor também começou a disponibilizar esta opção, estando o preço sob consulta na página de Instagram.

Linha mom by MO

Roupa confortável, seja na gravidez, seja no pós-parto nunca é demais.

Este mês, a MO lançou a sua mais recente linha sustentável a pensar nas alterações que o corpo da mulher passa tanto na gravidez como no pós-parto. Promete conforto às mães, peças suaves ao toque, práticas e funcionais, em cores como o branco, o preto ou o rosa claro, com detalhes em renda ou canelado.

A linha mom by MO está disponível na loja online, nas lojas MO de Aveiro, Leiria, Seixal e Cascais, e em todas as restantes lojas MO através do serviço gratuito e especializado “in-store sales”, que permite aos clientes, com a ajuda dos colaboradores, encomendar online nas lojas físicas qualquer artigo disponível e escolher onde o pretende levantar.