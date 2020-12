Quando for a uma loja para adquirir brinquedos para oferecer no Natal, numa festa de aniversário infantil ou noutra qualquer altura do ano, há uma série de cuidados que deve ter para escolher os melhores e os mais adequados. É essencial ler os rótulos para saber como usar o brinquedo e a partir de que idades é que é seguro. Se este não incluir avisos e instruções não o compre. Os brinquedos ou as suas partes não devem ser menores do que a boca da criança.

Bolas, porcas, pelos e rodas são algumas das peças a que deve estar atento, especialmente se a criança tiver menos de quatro anos, pois podem soltar-se e causar asfixia. Não compre brinquedos que permitam atirar objetos para o ar pois podem causar sérios danos oculares. Evite também brinquedos que emitam sons muito altos. Podem afetar a audição. Os brinquedos de plástico fino são quebradiços. O plástico torna-se também perigoso se aderir à cara.

Os brinquedos de plástico maleável podem conter substâncias tóxicas, pelo que devem ser evitados nalgumas idades, especialmente no caso das crianças com menos de quatro anos. Assegure-se ainda que o brinquedo é resistente a pancadas e quedas, caso contrário a criança pode magoar-se nas pontas e arestas. Também não compre kits de química para crianças com menos de 12 anos e assegure-se de que o seu filho sabe lidar de forma segura com este tipo de jogo. Tenha em conta que os materiais que compõem o brinquedo não devem arder em contacto com uma chama e caso isso aconteça deve ocorrer lentamente.

Evite brinquedos em que zona das pilhas possa ser aberta com facilidade. Verifique sempre se não têm arestas cortantes e assegure-se que os peluches e os bonecos com enchimento têm costuras robustas e que são laváveis. Evite ainda objetos com fios ou laços soltos. Nos móbiles, certifique-se que os fios que ficam pendurados são curtos para evitar asfixia no berço. Se possível, peça para retirar o brinquedo da embalagem para que o analisar antes de o comprar.