Dia 11 de outubro assinala-se o Dia Internacional da Rapariga (International Day of the Girl Child), uma data instituída pelas Nações Unidas que alerta para a importância de lutarmos pelo empoderamento das mulheres e meninas. Este ano o lema é «My voice, our equal future».

«Precisamos de defender e respeitar a igualdade de direitos das raparigas, assim como a sua voz e influência, nas nossas famílias, comunidades e nações. As meninas podem ser poderosos agentes de mudança e nada deve impedi-las de participarem plenamente em todos os aspetos da vida.»

Sugerimos cinco livros, nas áreas de não-ficção e ficção, que abordam histórias de raparigas fortes, capazes de fazer ouvir a sua voz e de fazer a diferença no mundo.

Livros: Ed. Fábula e Ed. Booksmile