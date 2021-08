A Livros Horizonte volta a juntar-se à Fundação Rui Osório de Castro lançando um livro onde a sua mascote é o personagem principal.

Ao comprar este livro está a contribuir com 1€ para a missão da FROC ajudando o Xi-Coração a chegar mais longe com o seu abraço.

“O Xi-Coração precisa de abraçar

e faz o seu caminho até o seu sonho realizar.

Não é fácil o abraço conseguir,

mas nem pensar em desistir!”

Já está disponível para pré-venda no site da Livros Horizonte e na Feira do Livro de Lisboa, no Parque Eduardo VII (Stand Livros Horizonte nº A 87.89.91).

A partir de 7 de setembro estará também à venda nas livrarias.