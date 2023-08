A Mamãs Sem Dúvidas regressa com mais um Especial Grávida Online, que irá decorrer no dia 9 de agosto, das 18h00 às 19h30 de modo a promover a partilha de conhecimentos sobre maternidade com quem está a atravessar este desafio.

Tendo em conta que nos encontramos numa época marcada pelo bom tempo e viagens, a Enfermeira Sónia Patrício, Especialista em Saúde Infantil e Pediatria, será a palestrante que iniciará a sessão, desmistificando como se deslocar em segurança na fase de gestação, através do workshop "Viajar grávida: dicas e cuidados a ter". De seguida, Diana Santos, Formadora do Laboratório BebéVida, irá promover a discussão sobre "Células estaminais: um potencial de cura", onde reflete nas vantagens da criopreservação das células estaminais do cordão umbilical, sendo que estas células estão associadas ao tratamento de mais de 80 doenças e já possibilitaram mais de 60 mil transplantes ao longo de três décadas. Para finalizar, a Enfermeira Sandra Evangelista, Especialista em Saúde Materna e Obstetrícia, responde às questões: "Como dar banho ao meu bebé? Quais as diferentes maneiras?". Ao inscrever-se, as participantes ficaram habilitadas a ganhar um cabaz no valor de 215 euros, que inclui uma mochila Haven Newborn, um estojo de higiene BébéConfort, sacos de armazenamento de leite materno e dois biberões Philips. A vencedora será anunciada no Instagram da Mamã Sem Dúvidas (@mamassemduvidas). Faça a sua inscrição gratuita em: https://mamassemduvidas.pt/campanha/