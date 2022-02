O novo set LEGO homenageia a Vespa original com a sua cor azul-pálida, uma das primeiras cores em que este ícone italiano foi feito. Os fãs podem ainda adicionar uma matrícula italiana clássica dos anos 60 e o logótipo da Vespa.

Como o original, este set está cheio de detalhes bonitos e toques de design sofisticados. Desde um ramo de flores no cesto da bicicleta e roda sobressalente até à tampa do motor amovível, motor, pedal de arranque e direção funcional, este set foi feito para ser exibido com orgulho em casa ou num escritório para criar o seu próprio tributo ao sempre em estilo, ícone italiano.

"Trabalhar com a equipa da Vespa para criar esta deslumbrante obra-prima automóvel foi uma experiência incrível. Recriar os detalhes do modelo original para celebrar o clássico Vespa dos anos 60 foi uma das minhas partes favoritas de desenhar este modelo", disse Florian Muller, Designer Sénior do Grupo LEGO.

"O set ofereceu-me a oportunidade de recuar no tempo e deixar a minha imaginação fluir enquanto desenhava, e esperamos que a experiência seja a mesma para os fãs", acrescentou.

Veja as fotos do set

Marco Lambri, diretor do grupo Piaggio que detém a Vespa, diz que "trabalhar com o Grupo LEGO foi uma experiência extraordinária, porque trouxe dois sonhos – a marca LEGO e a Vespa – juntos, que têm o potencial expressivo ilimitado que oferecem aos seus fãs em comum".

"Duas marcas excecionais capazes de abranger diferentes idades, sempre capazes de se reinventar porque têm a capacidade de se unirem e de construir no seu ADN. Como designers, o desafio era ter as formas suaves da Vespa coexistindo com a forma de peças LEGO, um desafio que, acredito, ultrapassámos com mérito", concluiu.

O LEGO Vespa 125 estará disponível a partir de LEGO.com, Lojas LEGO e outros retalhistas a nível global a partir de 1 de março a partir de 99,99 euros.