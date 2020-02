Milhares de alunos do 8.º ano de escolas da Dinamarca, Finlândia, Alemanha, França, Itália, Luxemburgo, Cazaquistão, República da Coreia, Chile, Uruguai e Portugal participaram no Estudo Internacional de Literacia de Informação e Computacional (ICILS 2018) e os portugueses destacaram-se pela positiva.

Os resultados do estudo são conhecidos no Dia da Internet Mais Segura, que se comemora hoje e mostra que os estudantes portugueses são os que dizem ter aprendido mais formas de se manterem seguros quando estão online, com 85% a dizerem que aprenderam como partilhar de forma responsável informação nos media, sendo apenas ultrapassados pelos finlandeses (88%).

Apenas 9% dos portugueses admitiu não ter aprendido a importância de terminar sessão (“log out”) quando usa um computador partilhado, um número acima da média de todos os restantes inquiridos.

Três em cada quatro portugueses (73%) garantiu ter aprendido a importância de substituir a palavra-passe com regularidade, e quase o mesmo número disse que confirma a origem dos e-mails e dos anexos que recebe (72%).

“O estudo mostrou que existe uma divisão digital associada ao estatuto socioeconómico dos alunos. Em todos os sistemas educativos que participam no ICILS 2018, há estudantes de origens socioeconómicas mais favorecidas com notas de informática e de literacia de informação significativamente mais elevadas do que as de origem mais desfavorecida”, sublinhou Dirk Hastedt, diretor executivo do IAE (International Association for the Evaluation of Educational Achievement).