Ainda que o nome Maria não perca fãs desde 2005, logo atrás ficam Alice, Leonor, Matilde, Benedita, Carolina, Beatriz, Francisca, Camila e Margarida. Mas Maria é mesmo o nome mais elegido entre as meninas.

No setor dos rapazes, Francisco volta a ganhar o pódio, seguido de Afonso e Duarte. Em seguida surgem Lourenço, Tomás, João, Vicente, Gabriel, Miguel e Martim.

De acordo com o jornal Correio da Manhã, que cita dados do Instituto dos Registos e Notariado, entre janeiro e outubro foram registados 71.511 recém nascidos, mais 2.617 do que em igual período de 2022.

Janeiro foi o mês com maior número de nascimentos e as maternidades de Coimbra lideraram no número de partos.

Top 10 dos nomes femininos

Maria (4675) Alice (1111) Leonor (1090) Matilde (1011) Benedita (1002) Carolina (836) Beatriz (670) Francisca (654) Camila (616) Margarida (600)

Top 10 dos nomes masculinos