Gravidez em tempo de pandemia. A vida continua e temos de nos adaptar ao presente

Crónica anterior: Gravidez em tempo de pandemia. Agora é que isto começou a sério

A 8 de março fomos comprar dois ares condicionados para colocar em casa. Lembro-me bem da data porque era Dia Internacional da Mulher e ofereceram-me uma planta para assinalar o dia.

Na semana seguinte percebemos que a encomenda que tínhamos feito não ia servir e no sábado, 13 de março, tentei fazer a devolução. Não tendo nenhum equipamento para devolver – havia apenas uma reserva e uma data estimada de chegada – pensei que conseguiria resolver as coisas facilmente, por telefone. Estava enganada. Tinha de ir à loja fazer o cancelamento da reserva e pedir a devolução do dinheiro que já tinha pagado. Achei aquela situação um tanto ou quanto surreal. Mas como percebi ao longo deste tempo, as pessoas não têm todas a mesma informação e as empresas estavam completamente “às aranhas” com isto.

No dia em que Espanha anunciava que ia entrar em Estado de Emergência, seguindo o exemplo de outros países europeus, nomeadamente Itália, que vivia uma situação completamente descontrolada, eu tive de ir a uma loja, tratar de um assunto, antes que se transformasse num problema.

Eu tinha noção que o anúncio do Estado de Emergência, em Portugal, estava por dias. Os meus vizinhos, amigos e família perguntavam-me: “Achas que vai acontecer cá?”. A minha convicção era só uma: sim. Só não sabia quantos infetados motivariam o anúncio, mas apontava os 1000. O tempo deu-me razão: Portugal decretou o Estado de Emergência a 18 de março, apenas cinco dias depois.

Lá fomos, sábado à noite, resolver a questão. O ambiente que encontrámos não podia ser mais estranho: as pessoas desviavam-se umas das outras, olhávamo-nos com desconfiança, mantínhamos a distância de segurança o mais possível. Nos corredores, as pessoas paravam para deixar os outros passar e quando alguém parava à espera de ser chamado e não mantinha a distância de pelo menos um metro, a outra pessoa mudava de lugar.

Parecia que estava a fazer alguma coisa mal. Antes de sair do espaço comercial lavei as mãos e respirei de alívio quando cheguei ao carro

Cheguei ao balcão de informações e expliquei o que estava ali a fazer. Lembro-me de dizer “venho fazer a devolução destes produtos porque não os posso utilizar e enquanto a loja ainda está a funcionar”. A rapariga olhou para mim com admiração e afirmou muito convicta: “Ah, nós vamos continuar abertos ao público, o nosso horário de funcionamento é que vai ser reduzido”. Lembro-me de pensar que as pessoas estavam longe de imaginar o que vinha aí.

Tentámos resolver as coisas o mais rápido possível para sairmos dali. Devemos ter demorado uns 10 minutos. Senti sobretudo desconforto em estar ali. Parecia que estava a fazer alguma coisa mal. Antes de sair do espaço comercial lavei as mãos e respirei de alívio quando cheguei ao carro. Aquela foi a primeira grande prova de fogo: estar num espaço com mais pessoas, algo que fugia completamente ao nosso controlo – não senti que fosse um ambiente seguro para mim.

A segunda grande prova de fogo aconteceu umas semanas depois. Tinha exames para fazer. Seguindo as indicações da minha obstetra, às 26 semanas devia fazer o “mal amado”, teste da glicose, entre outros.

Antes disso tive de ligar para o Centro de Saúde. Era suposto ter consulta a 2 de abril. Tendo em conta o que estava a acontecer, não sabia se a tinham cancelado ou não. E ainda tinha a vacina da Tosse Convulsa para fazer, às 29 semanas.

A consulta foi, claramente, cancelada. Forneceram-me o mail do meu Médico de Família para poder enviar os exames para ele ver e quando chegasse a altura devia ligar para lá para marcar a vacina. A ideia era evitar deslocações desnecessárias e se era só para mostrar exames, não precisava de ir.

As consultas dos meus pais também já tinham sido canceladas e na realidade, à minha volta, só ouvia que tudo estava a ser cancelado. Mas no meu caso, o cancelamento não se traduziu no estagnamento do processo, muito pelo contrário: as coisas mantinham-se mas de outra forma.

Pesquisei laboratórios para ir fazer os exames de sangue e liguei a informar-me. Uma amiga tinha-me recomendado um da Germano de Sousa, em Lisboa, que tinha a vantagem de ter um espaço específico dedicado às grávidas, onde poderia descansar num sofá, num espaço à parte, longe da sala de espera. Já era prática comum e nesta situação era ouro sobre azul.

Naquele dia 24 de março, 13 dias depois de estar em casa, voltei a viver o mais próximo que tinha de uma rotina: levantei-me cedo, vesti-me, arranjei-me, peguei na mala, num livro, na garrafa de água, no frasco do álcool e saí de casa. No caminho casa/laboratório encontrei mais trânsito do que achei que ia apanhar. Mas nada comparado a um dia normal.

Quando cheguei, não havia ninguém, a não ser a pessoa da receção. Entreguei as credenciais e o meu Cartão do Cidadão. No balcão estava um gel desinfetante. Usei-o. A rececionista mandou-me esperar e indicou-me o sofá mais perto do balcão. Fez o que tinha de fazer e devolveu-me o cartão. Depois disso borrifou a bancada furiosamente com desinfetante. Confesso, senti-me uma criminosa. Mais uma vez, a sensação de que tinha feito alguma coisa mal. Era apenas um procedimento de segurança mas era um choque, o despertar para uma nova realidade, uma que só tínhamos visto nos filmes.