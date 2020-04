Crónica anterior: Gravidez em tempo de pandemia. Quando um vírus se atravessa no nosso dia a dia e muda tudo

O dia 2 de março podia ter sido só mais uma segunda-feira semelhante a todas as outras mas revelou-se uma data importante no calendário dos últimos tempos: foi aí que se confirmaram os primeiros dois casos positivos de COVID-19 em Portugal. No dia seguinte foram mais dois e depois mais e mais e mais, até hoje, sempre a somar.

Nesse dia sentiu-se um ambiente diferente. De repente, aquela (falsa) sensação de segurança, de que tudo estava bem no país e que não havia motivos para alarme, foi por água abaixo. Portugal tinha casos confirmados do novo coronavírus e todos sabíamos que seria apenas o começo de algo que não sabíamos bem como se ia desenvolver.

Também nesse dia as atenções se viraram para mim. Já não me lembro em detalhe desse momento mas, enquanto se dá a confirmação e as últimas horas começam a passar nos rodapés dos canais de notícias, tenho ideia de estar em pé a olhar fixamente para um dos ecrãs que temos na redação e a minha chefe me perguntar: “Já sabes como te deves proteger? Falaste com a tua médica?”.

Não tinha falado com a minha médica, isso só iria acontecer cerca de dez dias depois, como contei aqui. Na consulta anterior, quase um mês antes, não me recordo de termos falado sobre isso. Aliás, nessa consulta o tema foi mesmo descobrir o sexo da criança e confirmando o calendário no telemóvel, a 5 de fevereiro estávamos ainda longe de imaginar as proporções que o vírus iria ter, apesar de muito se falar sobre ele.

Passado um tempo, não sei bem quanto, uma colega vem falar comigo: “Estás bem? Estás com medo?”. Tranquilizei-a. A verdade é que não tive medo. Nem no momento da confirmação, nem depois, quando tive tempo de racionalizar sobre o assunto. Felizmente ou infelizmente, naquela altura, já estava a colecionar informação na cabeça, informação que tinha saído no último mês.

No fim de semana de repatriamento dos portugueses vindos da China, eu e o Nuno de Noronha, editor de Saúde do SAPO Lifestyle, estávamos a trabalhar e a acompanhar as atualizações. Desde ali que nunca mais me desliguei do tema. E a verdade é que não havia indícios de que o vírus atingisse as grávidas de forma diferente e causasse danos no desenvolvimento do bebé (como aconteceu com outros surtos, nomeadamente o Zika). Portanto, confiando na informação que existia até ao momento, não tinha razões para me preocupar (mais).

Sempre defendi que informação é poder (acho que foi algum professor da faculdade que disse isso numa aula, não sei precisar quem, mas ficou-me de ensinamento para a vida). Por isso, normalmente, quando tenho dúvidas, procuro informação de forma a não ter de lidar com surpresas. Eu sou aquela pessoa que antecipa cenários, sempre.

Mas tinha de ter cuidado porque o que me coloca num grupo de risco é o facto de ter o sistema imunitário mais debilitado. Já tinha tido três provas nos últimos quatro meses: três gripes, sendo que em duas delas tive mesmo de ficar em casa durante duas semanas a fazer a recuperação. Por isso, se tiver a infelicidade de andar perto de alguém que tenha testado positivo, a probabilidade de apanhar o vírus é alta.

Posso dizer que sou uma pessoa descontraída e neste “estado de graça” o meu comportamento não mudou. Tenho uma amiga que brinca ao dizer que “a Daniela grávida é igual à Daniela não grávida”. E a verdade é que, nesse sentido, não me sinto diferente.