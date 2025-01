David Maurício revelou aos jornalistas os motivos que o levaram a desistir na noite de segunda-feira, 20 de janeiro, do 'Secret Story - Desafio Final'. O jovem, de apenas 23 anos, recordou "o buraco" psicológico em que esteve no passado, assumiu ter recorrido a apoio psicológico dentro do jogo e abordou o tema Daniela Ventura.

Questionado se teve receio do que a ex-namorada, Daniela Ventura, poderia dizer a seu respeito estando ele dentro do 'Desafio Final', o jovem assegurou:

"Não tive receio, senti que isso iria acontecer, era demasiado óbvio. Espantava-me mais se não falasse".

David garante que, por opção, ainda não leu nada do que a 'ex' disse.

"Se um dia mais tarde quiser justificar-me, poderei fazê-lo. Neste momento, estou só concentrado em aproveitar o que perdi, estar tranquilo e ver se não entro outra vez no buraco", disse, referindo-se à possibilidade de falar publicamente sobre o que terá levado ao conturbado fim da relação com a jovem que conheceu aquando da participação em 'Big Brother 2024'.

"Talvez daqui a uma semana ou duas decida justificar-me, se me apetecer", reforçou.

Como reagiu a atual namorada às polémicas da 'ex'?

"Estou numa relação com ela", respondeu ao ser questionado se está neste momento a viver um namoro com a mãe da filha, de quem se separou no passado e por parte de quem disse, no 'Big Brother', ter sido alvo de uma agressão.

"Antes de ir disse-lhe para ela não ligar às coisas que fizesse lá, que não a ia desrespeitar, que ia assumir todos os dias o quanto a amava. E foi isso que fiz", realçou, mostrando-se feliz e apaixonado.

David conta mesmo que mal abandonou o reality show correu para os braços da filha e da namorada, tendo passado a noite junto de ambas.

"Apanhei-a desprevenida porque ela não tinha noção que eu ia desistir naquele dia, ninguém tinha. Mas ela já tinha falado com a minha mãe que me tinha notado mais em baixo nas últimas duas galas. Foi das únicas pessoas que viu ali alguma coisa. Percebeu-me sempre, nunca me julgou e estamos bem, que é o que interessa", assegurou sobre o futuro da relação após a sua saída do jogo.

A propósito da reação da atual companheira às polémicas declarações de Daniela Ventura, David conta que a mãe da filha "é uma mulher muito madura" e, por isso, lidou com tranquilidade com tudo o que foi escrito.

"Quando saí, ela quis meter-me a par de tudo e eu pedi para não o fazer. Perguntei o que a incomodava e podíamos discutir esses temas, ela disse que não havia nada", garantiu.

"Não há segredos, não há mentiras entre nós", reforçou. "Ela recebeu a informação e todas as coisas todas más de forma tranquila, acredita sempre em mim", disse.

Ainda que tenha referido que, para já, não ia comentar, acabou por referir-se às publicações de Daniela Ventura dizendo: "A maior parte dos posts é dinamite, ou seja, é sem conteúdo nenhum, é só uma bomba para explodir, sem fundamento. São mentiras, não é nada, o que está ali é só desrespeito à imagem, tentar denegrir uma imagem. A partir do momento em que ela [a atual namorada] também percebe isso, desvaloriza as situações".