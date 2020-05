A médica pediatra Joana Martins e a psicóloga clínica Filipa Jardim da Silva ajudam-nos a esclarecer algumas pontas soltas neste desconfinamento progressivo e regresso a uma nova normalidade no que às creches e crianças diz respeito.

Dúvida 1

As normas sugeridas pela Direção-Geral da Saúde (DGS) permitem um desenvolvimento infantil saudável?

Pediatra Joana Martins responde: As recomendações da DGS têm em si mesmo algumas questões que acho muito relevantes independentemente de estarmos em plena pandemia COVID-19. Não é por acaso que os infantários são enormes fontes de contágio das mais diversas doenças infecciosas. Isto é evidente quando comparamos o número de infeções de uma criança no primeiro ano de vida, que frequente ou não o infantário. Mesmo dentro da mesma família, é clássico constatar que um segundo filho, com um irmão que frequente o infantário, vai ter um maior número de eventos infecciosos no primeiro ano de vida, mesmo que não frequente a creche.

Tendo em conta este cenário, considero que uma boa parte das recomendações da DGS têm muita e boa razão de ser: salas maiores, devidamente ventiladas, com menos crianças, com um ratio mais pequeno de crianças por adulto, são no meu entender vantajosas para o desenvolvimento infantil. Aliás, a sobrelotação das salas sempre foi uma preocupação da comunidade educativa, pelos motivos educativos em si. Nesse aspeto, acho mesmo que um novo paradigma de escola tenha de emergir desta contingência: mais espaço livre, mais espaço exterior, turmas mais pequenas e mais envolvidas pelos adultos dinamizadores são fatores de estímulo insubstituíveis.

Existem adicionalmente outras pequenas recomendações que não posso deixar de concordar: o uso de calçado próprio dentro da escola parece-me uma medida sensata. Aliás, é uma prática recorrente nas sociedades orientais, onde o uso de sapatos exteriores no espaço interior que se quer limpo é interdito. Está na hora de mudarmos alguns dos nossos hábitos.

O facto de se recomendar a limpeza e desinfeção das superfícies com alguma periodicidade parece-me a mim uma ótima forma de diminuir a transmissão de SARS-CoV-2 – a doença da moda, mas também dos velhinhos vírus da gripe, vírus sincicial respiratório, enterovírus, rotavírus, adenovírus… Tudo doenças que aprendemos a reconhecer na primeira infância fruto da frequência do infantário.

No entanto, há um certo número de recomendações da DGS que, tendo em conta a natureza da infância, caem no ridículo. O afastamento social de dois metros para comer ou dormir a sesta quando na verdade brincam juntos é um contra-senso. Não podemos comparar um estabelecimento de ensino pré-escolar a um hospital. A exigência de circuitos separados, por exemplo, parece ser impossível de conseguir. Sugerir colocar as mesas de atividades todas viradas no mesmo sentido é esperar que crianças pequenas se adaptem a um estilo mais expositivo que encontrarão mais tarde no ensino primário ou nem isso. Não têm maturidade para aceitar!

Psicóloga Filipa Jardim da Silva responde: Parece-me que este é um momento que pede por uma redefinição dos paradigmas de funcionamentos das creches e do pré-escolar mais do que por medidas remediativas, provisórias e desadequadas face à população em questão.

Esta é uma oportunidade única de reajustar-se o desenho de intervenção junto dos mais novos, para se promover projetos de excelência e para que se afaste de vez qualquer semelhança com depositórios de crianças. As creches e jardins de infância querem-se espaços de brincadeira, aprendizagem, socialização e afeto, potenciadores de um bom desenvolvimento infantil. Querem-se repletos de profissionais atualizados e com os recursos, físicos e emocionais, necessários para darem o seu melhor todos os dias. Querem-se com uma comunidade educativa envolvida e participativa.

Assim, todas as diretrizes que possam promover a organização de turmas mais pequenas são naturalmente muito bem-vindas. Estratégias que otimizem boas práticas de higiene também diminuem o risco de qualquer tipo de infeção, pelo que são muito acolhidas medidas como os sapatos usados na rua não entrarem na creche, as crianças lavarem as mãos mais vezes e os materiais didáticos poderem ser limpos diariamente.

Todas estas recomendações encontram-se na linha de construir um paradigma de educação personalizado e protetor para os mais pequeninos.

Mas são estas crianças que precisam tanto de rosto e contacto próximo para conseguir compreender e mapear o mundo à sua volta. São estes pequeninos que se ressentem mais sempre que as suas rotinas são quebradas, que os seus horários não são respeitados, que as suas necessidades específicas não são atendidas. São estes pequeninos que não compreendem o afastamento físico e para os quais é confuso impedir abraços de um par. São estes pequeninos que querem partilhar abraços à hora de almoço e roubar um qualquer alimento do colega do lado que estranham a distância acrescida e pouco natural entre todos. São estes pequeninos que absorvem com todas as suas células a tensão, o medo e o stress daqueles que os rodeiam.

Dúvida 2

Tanta desinfeção em permanência não pode acabar por fragilizar o sistema imunitário?

Pediatra Joana Martins responde: Não creio. Para efeitos de estimulação imunitária chega e basta o contacto das crianças umas com as outras. Vejo apenas com bons olhos que haja de facto um reforço da higienização dos espaços, superfícies e objetos. A escolha óbvia de brinquedos resistentes e higienizáveis parece-me que já deveria ser uma prática universal nos infantários.

Psicóloga Filipa Jardim da Silva responde: Se o contacto com outras crianças for impedido, se se insistir em andar a pulverizar desinfetantes a torto e a direito, e o nível de stress dos educadores e auxiliares for elevado é natural que o sistema imunitário de uma criança possa vulnerabilizar-se, precisamente num momento em que não é de todo desejável.

Dúvida 3

Perante o contexto atual, o que é mais saudável e seguro para as crianças? Ficar em casa ou ir para a creche?

Pediatra Joana Martins responde: Avaliando apenas e só a questão sanitária, dificilmente poderia recomendar que uma criança com menos de 1 ano de idade frequentasse a creche. E digo isto em consciência e sem sequer ter em conta a pandemia COVID-19. As vantagens da socialização com outras crianças são aspetos relativamente tardios no desenvolvimento da primeira infância e ocorrem sobretudo a partir dos 2 anos e meio de idade. Por isso, de um ponto de vista sanitário e de desenvolvimento infantil, até aos 2 anos, as crianças não precisavam mesmo nada de ir para a creche.