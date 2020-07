João Costa falava durante a sessão de abertura do 5.º Encontro dos Professores do Ensino Português no Estrangeiro, organizado pelo Camões - Instituto da Cooperação e da Língua e que está a decorrer na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, com transmissão online.

Segundo o governante, existem “grupos específicos de alunos, para quem a escola não pode deixar de ser presencial”.

São eles os alunos “mais novos, com mais carências e maior dependência, porque por vezes não há família por trás para apoiar, crianças e jovens com deficiência e crianças e jovens em risco de maus tratos ou situações mais vulneráveis”.

Esta foi uma das várias lições do confinamento imposto pela luta contra a covid-19, disse.

“[A pandemia] não nos trouxe grandes novidades sobre a educação, simplesmente pôs aquilo que já sabíamos debaixo do microscópio e aquilo que já eram problemas para todos nós no sistema educativo tornaram-se gigantes e muito visíveis”, prosseguiu.

Além do papel da escola e da educação enquanto fator crucial para levar conhecimento às crianças, jovens e adultos, a pandemia fez sobressair a sua “função social”.