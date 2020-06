Durante o 3.º período, que termina na sexta-feira, os colégios privados também funcionaram à distância, com professores e alunos ligados através do ‘online’, mas, ao contrário das escolas públicas, os constrangimentos do novo modelo de ensino pouco se fizeram sentir e no final do ano letivo os objetivos foram cumpridos.

“Alguns colégios até optaram por manter o calendário escolar que já tinham definido no início do ano, porque foi cumprido o percurso educativo que tinham planeado e, portanto, não viram necessidade de prolongar as aulas até dia 26”, contou à Lusa o presidente da AEEP, Rodrigo Queiroz e Melo.

Rodrigo Queiroz e Melo acredita que todos teriam preferido um 3.º período presencial, mas faz, ainda assim, um balanço “muito positivo” dos últimos meses, em que todos os alunos conseguiram acompanhar as atividades.

“Não temos casos de estabelecimentos de ensino ou de alunos que tenham ficado sem aulas”, referiu, acrescentando que mesmo os estudantes de contextos mais desfavorecidos tiveram acesso aos equipamentos necessários para acompanhar as aulas.

O último período foi, sobretudo, positivo porque permitiu repensar algumas formas de trabalho que foram agora implementadas e que poderão ser recuperadas mais tarde, desde a avaliação, ao planeamento das aulas.