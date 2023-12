A UPS lança a terceira edição da campanha de angariação de brinquedos e livros "Unidos por Sorrisos", dando continuidade à sua tradição de levar a alegria natalícia às crianças em situação de vulnerabilidade. A empresa trabalha em estreita colaboração com entidades locais para garantir a entrega de presentes durante esta época tão aguardada.

A campanha deste ano abrange 43 localidades portuguesas e conta com 50 lojas UPS Access Point, disponíveis para recolher donativos de hoje até 11 de janeiro de 2024. Estes pontos de conveniência funcionam como uma rede de lojas e quiosques com horário alargado que permitem aos consumidores levantar ou entregar as suas encomendas quando lhes for mais conveniente, que agora se tornam também epicentros logísticos de emoção, onde é possível doar brinquedos ou livros em bom estado para que outras crianças possam desfrutar da sua prenda de Natal.

Para facilitar a participação, a localização das lojas UPS Access Point pode ser consultada em https://solutions.ups.com/unidosporsorrisos-2022.html. As lojas estão organizadas pelos Centros de logística que os servem, sendo que do Distrito de Leiria para Norte é servido pelo do Porto e para sul pelo de Lisboa.

Os brinquedos e livros angariados, entre os dias 29 de novembro e 11 de janeiro, serão depois entregues na Casa da Criança de Tires – um centro de acolhimento temporário que acolhe crianças, entre os 3 e os 10 anos, filhas de reclusas do estabelecimento Prisional de Tires – e na Cerporto – uma associação que trabalha para o desenvolvimento comunitário da população do Bairro do Cerco do Porto e da Freguesia da Campanhã.

Em edições anteriores, a UPS conseguiu recolher mais de 8200 brinquedos em Portugal e Espanha, e espera-se que consiga este ano ultrapassar este número. A campanha Unidos por Sorrisos faz parte do compromisso contínuo da UPS em retribuir às comunidades em que os seus funcionários vivem e trabalham.

"A Unidos por Sorrisos é um testemunho do compromisso da UPS com as comunidades, especificamente com as crianças, que representam o seu futuro. É um esforço coletivo que envolve os nossos funcionários, parceiros e a generosidade dos cidadãos. Cada brinquedo doado traz consigo a promessa de um sorriso, e cada sorriso faz-nos continuar a mover o mundo. Muito obrigado a todos os colegas envolvidos, às instituições de beneficência e a todas as pessoas que fazem donativos por nos ajudarem mais um ano nesta iniciativa", afirmou Romina Lorenzo, diretora-geral da UPS em Espanha e Portugal.